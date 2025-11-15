‘El silencio nos hace cómplices. Hablemos’, el lema del 25N en Benitatxell que aboga por romper el silencio ante las violencias machistas
La Concejalía de Igualdad, la Associació de Dones del Poble Nou de Benitatxell, la European Union of Women Marina Alta, Clásicas y Modernas y la Biblioteca han preparado una programación para todos los públicos
Con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia hacia la Mujer, el departamento de Igualdad, a cargo de Isa Garrido, ha preparado un programa de actividades conmemorativas que se celebrarán del 24 al 29 de noviembre. En ella colaboran asociaciones y entidades como la Associació de Dones del Poble Nou de Benitatxell, la European Union of Women Marina Alta (EUWMA), Clásicas y Modernas y la Biblioteca Municipal.
Este año, el lema de la campaña, ‘El silencio nos hace cómplices. Hablemos’, pretende ser no solo un grito contra la violencia machista, sino también un llamamiento a hablar: por las que ya no pueden hacerlo, por las que aún viven con miedo y por las niñas y niños que merecen crecer en igualdad y respeto. “Romper el silencio es el primer paso hacia la libertad. Nuestro compromiso como pueblo es seguir trabajando desde la educación, la empatía y la justicia, para construir una sociedad donde todas las mujeres puedan vivir sin miedo, con dignidad y con voz propia”, ha señalado la concejala de Igualdad, Isa Garrido.
Los actos darán comienzo el lunes 24 de noviembre con un coloquio sobre ‘Prevención y actuación ante la violencia de género’. Tendrá lugar a las 19.00h en el Centro Social y contará con la participación del Centro Mujer de Dénia y la Policía Local.
Pero será el martes 25, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres, el día central de la semana. El Centro Social acogerá a las 18.00h el espectáculo teatral ‘Mi vida gira alrededor... de 500 metros’. Se trata de una experiencia sensorial y teatral que invita a reflexionar sobre las distintas formas de violencias machistas que aún persisten en nuestra sociedad. Durante la representación, el público participa con los ojos tapados, viviendo de manera simbólica y emocional distintas escenas de violencia machista que se desarrollan a su alrededor. Se trata de una propuesta intensa y emocional, que puede herir la sensibilidad de algunas personas, por lo que desde la organización del acto se recomienda no asistir al espectáculo en caso de ser especialmente sensible o padecer claustrofobia o ansiedad.
Al finalizar la obra de teatro, Kathleen Misson, miembro de EUWMA, interpretará la canción ‘Malo’ de Bebe acompañada a la guitarra. Y, seguidamente, habrá una marcha por la igualdad y contra la violencia machista hasta el Ayuntamiento, donde las tres asociaciones colaboradoras leerán el manifiesto institucional en valenciano, castellano e inglés.
Vermut entre libros y mujeres con Anna Moner
La programación continuará el miércoles 26, a las 18.30h en la Biblioteca, con el Vermut entre libros y mujeres con Anna Moner, y el jueves 27 con la sesión de Tai Chi por la libertad y la seguridad de las mujeres a cualquier hora y lugar ‘Reivindicamos la noche’, organizada por EUWMA a las 10.00h en el Club de Golf Jávea.
El sábado 29 denoviembre por la mañana, ya para poner el broche a la programación, se celebrará el taller de autodefensa familiar impartido por Geovanny Sánchez, profesor de karate de Benitatxell, en el aula polivalente de la zona deportiva La Font a las 11.00h.
Además, como acciones complementarias para reforzar la conmemoración del 25N, diversas calles del centro urbano albergarán la campañavisual ‘Nuestros balcones hablan’, y tanto la Biblioteca como el Centro Social acogerán la exposición ‘Las chicas son guerreras, pero también ingenieras’.
