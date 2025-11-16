La banda de Xàbia llega al alma: emocionante concierto de Santa Cecília

Llegar a la nota de la emoción es lo más difícil. La banda del Centre Artistic Musical de Xàbia logró anoche conmover al público que abarrotó la iglesia gótica de Sant Bertomeu, templo de fenomenal acústica. El concierto, de zarzuelas y pasodobles, fue vibrante y emocionante. El director de la banda, Gonzalo de la Guía, explicó el porqué de la selección de las piezas. Una de ellas, "Sendes", del compositor José Alberto Pina, expresa las oscilaciones del alma. A partir del leitmotiv de tres notas (re, mi y sol), este poema sinfónico explora la complejidad de los sentimientos. Es, por decirlo de alguna manera, el equivalente musical a aquella película de Pixar titulada "Inside Out" ("Del revés") que ponía imágenes y trama al mundo interior.

Un momento del concierto / A. P. F.

La banda sonó de maravilla. Emocionó en este gran concierto de Santa Cecília. Y no menos emocionante fue la despedida de quien ha presidido el Centre Artístic Musical de Xàbia en los últimos cuatro años, Juan Antonio Sapena Codina. Agradeció la fidelidad del público xabienc y destacó que su etapa ha sido de trabajar duro ("de valent") y de atreverse con todo. La banda y la orquesta, dirigida ésta por Joan Bou, así como las orquestas y banda jóvenes, bajo la batuta de Míriam Llerena, han innovado y se han arriesgado con repertorios y conciertos originales y siempre magníficos. "En cada concierto hemos ofrecido algo diferente. Ha sido una gran satisfacción ver la iglesia y las plazas llenas de público", destaco el Juan Antonio Sapena, quien expresó su agradecimiento "de toda corazón" a todos los músicos del Centre Artístic Musical, a su directiva, al párroco Juan Antonio Navarro (la iglesia, a falta de un auditorio, es el gran templo de la cultura en Xàbia) y a la concejala de Cultura, Mavi Pérez.

Uno de los jovencísimos músicos que ha entrado en la banda / A. P. F.

El presidente saliente recibió un regalo sorpresa y que expresa perfectamente el gran cariño que le tienen sus compañeros. Ese regalo es un pasodoble que lleva su nombre y que ha creado el compositor zamorano David Rivas. La banda lo estrenó anoche. Tiene un cromatismo muy xabienc, muy luminoso y refleja muy bien el carácter de Juan Antonio Sapena y su contagioso entusiasmo. Un regalazo.

La iglesia gótica de Xàbia, atestada de público / A. P. F.

Jóvenes y talentosos músicos

Y quienes vivieron el concierto con una emoción todavía más especial fueron los nuevos y talentosos músicos que se han incorporado este año a la banda y la orquesta del Centre Artístic Musical: Ada García, Rafael López, Tono Padilla Bisquert, Isabel Natalia Carreño, Marina Sellés, Noa Serrano, Álex Fernández, Carlos Cardona, Lara López, Paulina Herrera, Sofía Patiño y María Hernández. La banda tiene, además, nuevo abanderado, Joanvi Moragues. Y, por supuesto, hay que citar a la musa, Eva Pastor Ferrer, que pertenece a familia de músicos (su abuela ya formó parte de la banda) y que asiste a las clases de iniciación musical con la ilusión de ingresar en la orquesta y la banda.

Cantera y talento en el Centre Artístic Musical de Xàbia / A. P. F.

El repertorio de anoche, equilibrado, vibrante y de gran riqueza lírica, también incluyó "El baile de Luis Alonso" y "La boda de Luis Alonso", zarzuela de Gerónimo Giménez; "Soñad el mar", pasodoble de Manuel Morales, y "La leyenda del beso", zarzuela de Reveriano Soutullo y Juan Vert.