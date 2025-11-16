Un "bosque" de marihuana en una casa de Ondara: plantas de más de un metro de alto

Plantas que parecían árboles y una plantación de marihuana que asemejaba un bosque. Agentes de la Policía Nacional han detenido a cuatro personas en una partida rural de Ondara, dos varones y dos mujeres, de edades comprendidas entre los 26 y 48 años de edad, como presuntos responsables de un delito de tráfico de drogas. Los agentes han desmantelado una plantación de marihuana que estaba en la parcela de la vivienda. Las plantas alcanzaban gran envergadura y altura. La operación policial contó con la colaboración de los agentes de la Policía Local de Ondara.

Los agentes de Policía Judicial de la Comisaría de Denia tuvieron conocimiento de la posible existencia de una plantación exterior en una casa unifamiliar ubicada en una partida del término municipal de Ondara. Iniciaron una investigación.

Inspección del interior de la casa: marihuana secándose y colgada de una lámpara / Levante-EMV

Las pesquisas les llevaron hasta una finca ubicada en una antigua cuadra de ganado y que actualmente estaba alquilada a una familia, cuyo recinto estaba delimitado por muros perimetrales de gran altura y que contaba con cámaras de seguridad instaladas en la fachada.

Los agentes realizaron vigilancias discretas en el entorno de la vivienda investigada. Pudieron constatar que, tras los muros, había plantas de marihuana con una altura y envergadura inusuales. Se decidió solicitar un mandamiento de entrada y registro a los juzgados de Dénia.

Tapadas con toldos

Tras la concesión del mandamiento y llevarse a cabo la diligencia de entrada y registro, se pudo ver que en la parte exterior de la vivienda había una plantación con 19 plantas de grandes dimensiones. Para evitar que se vieran desde el aire o desde el exterior de la casa, las plantas habían sido tapadas con toldos. Algunas superaban sobresalían por encima de los muros de la finca.

Asimismo, se halló marihuana dispuesta para su consumo por un peso que alcanzaba los 2.384 gramos y elementos para el cultivo y la manipulación de la sustancia estupefaciente.

Tras la práctica de las diligencias policiales, se remitió todo lo actuado a los juzgados de instrucción de guardia de Dénia.