Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Comercio

Un pequeño cierre y un gran vacío en el Mercat de Dénia

Baja la persiana una de las tres panaderías tradicionales del gran tradicional espacio de compras de productos frescos y artesanales

Ha bajado la persiana una de las tres panaderías artesanales del Mercat de Dénia.

Ha bajado la persiana una de las tres panaderías artesanales del Mercat de Dénia. / A. P. F.

Teresa Andreu

Dénia

El cierre de comercios tradicionales como los hornos es el pan nuestro de cada día. Ahora ha bajado la persiana (o echado la lona) una de las tres panaderías tradicionales del Mercat de Dénia. La dueña de El Raconet de Trini ha colocado un cartel en el que anuncia el cierre por jubilación (jubilación bien merecida) y agradece a sus clientes la confianza de tantos años. El lema de esta panadería artesanal era «hecho de noche para vender de día». En los hornos se llevan los horarios cambiados. Trabajo nocturno, a deshora. Es una de la razones de la falta de relevo generacional.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents