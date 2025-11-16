Un pequeño cierre y un gran vacío en el Mercat de Dénia

El cierre de comercios tradicionales como los hornos es el pan nuestro de cada día. Ahora ha bajado la persiana (o echado la lona) una de las tres panaderías tradicionales del Mercat de Dénia. La dueña de El Raconet de Trini ha colocado un cartel en el que anuncia el cierre por jubilación (jubilación bien merecida) y agradece a sus clientes la confianza de tantos años. El lema de esta panadería artesanal era «hecho de noche para vender de día». En los hornos se llevan los horarios cambiados. Trabajo nocturno, a deshora. Es una de la razones de la falta de relevo generacional.