OPINIÓ
Carta oberta a la ciutadania d'Ondara i a l'ajuntament
L'Associació Cultural i Juvenil Ondarattack anuncia "la ruptura formal de tota col·laboració amb l’actual equip de govern fins que es puguen garantir qüestions com ara el respecte institucional, la igualtat de tracte i la defensa efectiva de la diversitat cultural"
Associació Cultural i Juvenil Ondarattack.
A la ciutadania d’Ondara,
Durant 15 anys, la nostra associació ha impulsat projectes culturals que han enriquit la vida del municipi, enfortint el teixit social i apropant la cultura afrobrasilera a generacions de veïns i veïnes. La nostra tasca sempre ha estat guiada pel compromís públic, el respecte i el servei a la comunitat.
Avui, día en el que hauríem estat participant per quinzena vegada a la fira d’Ondara fent allò que dona sentit a la nostra associació, com és compartir la nostra música i la nostra alegria, ens veiem obligats a denunciar una situació que transcendeix l’àmbit cultural. Una situació que afecta la manera com s’exerceix el poder públic a Ondara i els valors democràtics que l’han de regir.
Després d’expressar legítimament la nostra crítica a la gestió cultural de l’Ajuntament —un dret constitucional i una responsabilitat democràtica—, hem estat exclosos de manera unilateral dels actes municipals després de 14 anys de participació continuada. El greu no és només l’exclusió, sinó que aquesta ha recaigut només sobre la nostra associació, configurant un tracte injust, desigual i discriminatori.
El que ha ocorregut no és fruit d’una decisió tècnica ni administrativa.
És una decisió arbitrària i sense justificació, adoptada des de criteris polítics i personals, vulnerant principis bàsics d’imparcialitat i respecte institucional.
Recordem que:
• Som una associació sense ànim de lucre, dedicada a la promoció cultural.
• Som una entitat sense conveni amb l’Ajuntament, per tant les nostres col·laboracions sempre s’han basat en la confiança i el reconeixement mutu, mai en interessos econòmics.
• Som una associació amb espai propi, sostinguda amb el nostre treball comunitari i autofinançament.
• No som un proveïdor, de l’Ajuntament (com se’ns ha dit) sinó part del teixit cultural del poble, reconegut per la ciutadania.
Els poders públics tenen la responsabilitat de representar tota la ciutadania, no sols aquells que coincideixen amb la seua visió ideològica.
Quan un govern local utilitza la seua posició per premiar adhesions i castigar dissidències, deixa d’actuar en nom de l’interés general.
En un municipi plural com Ondara, és fonamental recordar que la cultura és cultura vinga d’on vinga. La cultura d’un poble no és patrimoni d’una institució ni d’un govern: és el fruit de la gent que hi conviu, de les seues arrels, de les seues expressions, de les seues històries i de les seues pràctiques compartides. Cada associació té el dret legítim de promoure, preservar i difondre la seua identitat cultural, siga quina siga la seua procedència, perquè totes formen part de la riquesa viva i canviant que conforma la nostra comunitat. Negar o limitar aquesta diversitat no sols empobreix la cultura, sinó també la convivència i la democràcia local.
Per tant i davant d'aquesta situació i la falta total de garanties d’un tracte just, malauradament ens veiem en la necessitat d'anunciar la ruptura formal de tota col·laboració amb l’actual equip de govern de l’Ajuntament d’Ondara, fins que es puguen garantir qüestions com ara el respecte institucional, la igualtat de tracte i la defensa efectiva de la diversitat cultural.
La nostra lleialtat sempre ha estat i continuarà estant, amb la ciutadania d’Ondara.
Seguirem treballant per la cultura, per la inclusió i per una societat on la pluralitat no siga vista com una amenaça, sinó com un valor fonamental.
La cultura d’Ondara no es censura, no es condiciona i no es negocia.Es defensa.
