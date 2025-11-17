"Aullar": el cine Jayan de Xàbia da pantalla grande a la salud mental

Cine de verdad, de pueblo y social. El Jayan de Xàbia hace más que mantener viva la magia del cine de siempre. Mira de cara los problemas sociales. Les da pantalla grande. Este cine acogerá el estreno especial de "Aullar", ópera prima de Sergio Siruela reconocida en los Festivales de Cine de Málaga y San Sebastián. Será más que un estreno. Tras su proyección, tendrá lugar un coloquio sobre salud mental y adicciones.

El Cine Jayan, en colaboración con el Servicio de Salud Mental y Adicciones del Departamento de Salud de Dénia, proyectará el próximo lunes 24 de noviembre, a las 20:00 horas, la película "Aullar", un potente thriller social sobre el alcoholismo y las cicatrices familiares.

El cartel del filme "Aullar", de Sergio Siruela / Levante-EMV

Tras la proyección, de 20:00 a 22:00 h, tendrá lugar un coloquio multidisciplinar con la participación de:

• Unidad de Conductas Adictivas (UCA) del Servicio de Salud Mental y Adicciones del Departamento de Salud de Dénia

• Asociaciones que trabajan en alcoholismo y otras adicciones

• Equipo artístico y productora de la película

El coloquio será moderado por Elena Català, coordinadora de la Jefatura de Salud Mental.

La actividad está abierta al público general con entrada habitual de cine.

El cine Jayan y la productora ofrecerán un número limitado de invitaciones para asociaciones vinculadas a salud mental y adicciones.

La fuerza del cine

“Nos enorgullece celebrar este estreno en la Marina Alta y compartirlo con la comunidad. 'Aullar' abre conversaciones necesarias desde una fuerza cinematográfica extraordinaria”, señalan desde el Cine Jayan y la productora.