El histórico 'Limón Express' busca nuevo futuro

El nombre de 'Limón Express' queda sugerido, evocado, un poco al albur de la capacidad interpretativa de cada uno. Pero a lo que verdaderamente apela es a la época dorada del turismo en la Comunitat Valenciana, y más concretamente en la comarca de La Marina.

Pero de 'Express' tenía poco este primer tren turístico de España porque, al principio, el viaje se realizaba entre Benidorm y Dénia y duraba todo el día. Pero al poco tiempo se redujo su recorrido y funcionó únicamente entre Benidorm y Gata de Gorgos y el trayecto pasó a ser matinal tras basar su recorrido por las localidades de Altea, Calpe, Benissa o Teulada.

Cesión temporal

Ahora, Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) ha cedido al Consorcio del Tren Turístico la mitad del histórico 'Limón Express'.

Seis de los doce coches de balconcillos ya viajan a la estación de Villablino (León) para ser restaurados en los talleres de Ferrocarril del Valle del Sil después de que el convoy turístico se encontrara parado en el exterior de los talleres de El Campello desde el 2005, año que se suspendió su servicio.

Cuando el Consejo de Administración de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana aprobó su cesión este verano, comunicó que se trataba de un acuerdo con el 'Consorcio del Tren Turístico Ponfeblino', que había solicitado su cesión de carácter temporal y que "pone en valor estos vehículos", ya que el Consorcio "se encargará de restauración y actualización para su puesta en servicio". FGV enfatizó que "siempre ha mantenido y mantiene su disposición a colaborar" y ha destacado que recientemente se organizó el viaje conmemorativo de una unidad de la serie 2500, entre Alicante y Dénia, con motivo de la retirada de estos trenes de la circulación y el 110 aniversario de la línea.

En septiembre de 1987, se llevó a cabo una renovación tanto exterior como interior de los doce coches del 'Limón Express' tras abandonar la madera para adoptarlo a un aspecto algo más moderno y metalizado.

Al parecer, desde la comunidad autónoma de Castilla y León sí quieren aprovechar la esencia turística de los seis coches del que fuera el primer tren turístico de España para reactivar una línea de ferrocarril llamada Ponfeblino, un proyecto histórico que solía cubrir la línea Ponferrada-Villablino y que se espera su reapertura a mediados del 2026.

El primer tren turístico en el exterior de los talleres de El Campello / F. Bustamante

La declaración de BIC

El 'Limón Express' ha ido sorteando los obstáculos que iba generando su propia historia y ahora serán los talleres de Ferrocarril del Valle del Sil, a casi 900 kilómetros, los que le preparen para su nuevo futuro. Eso sí, lejos de la comarca de La Marina.

"El patrimonio ferroviario valenciano está siendo abandonado y expoliado", manifestaban plataformas de amigos del ferrocarril y reclamaban la declaración de bien de interés cultural (BIC) para proteger "aquellos elementos que han sobrevivido a esta imparable vorágine destructiva". Como el 'Limón Express'. Dicho queda.