Èxit rotund en el segon cap de setmana de la Fira de Fires d'Ondara
L’afluència a la fira de mostres i compres, el mercat medieval i la fira d'animals ha superat totes les expectatives, consolidant aquest esdeveniment com una cita imprescindible a la Marina Alta.
La Fira de Fires d’Ondara ha viscut un segon cap de setmana espectacular, amb milers de visitants que han gaudit de la XXXVIII Fira de Mostres i Compres, el Mercat Medieval, la Fira d’Animals i la Concentració de Vehicles Clàssics. L’afluència ha superat totes les expectatives, consolidant aquest esdeveniment com una cita imprescindible a la Marina Alta.
La inauguració de dissabte va comptar amb la presència de membres de la corporació municipal i representants de les associacions locals, en un acte ambientat per la música dels artistes del Mercat Medieval, que van donar color i animació a la jornada. Els representants van visitar tots els estands de la fira de Mostres i també el Mercat Medieval i la Fira d’Animals. L’Alcalde d’Ondara, José Ramiro, va donar la benvinguda a la tradicional Fira de Fires, que es celebra des de l’any 1690 i que enguany torna a convertir-se en un punt de trobada per a empreses, comerços i visitants. En l’acte inaugural, Ramiro va destacat “l’honor que suposa iniciar, un any més, aquesta cita històrica que forma part de la identitat del nostre poble”.
Durant el cap de setmana, la Fira ha acollit els expositors locals que han presentat productes, novetats i serveis, amb l’objectiu de mostrar la riquesa comercial i empresarial d’Ondara. L’alcalde va subratllar que la Fira “obri les portes no sols als veïns i veïnes, sinó també a tota la comarca i visitants de fora”, i va remarcar el caràcter espectacular de l’esdeveniment, fins i tot amb un clima inusualment càlid per a aquestes dates. Ramiro va aprofitar per agrair la tasca del Departament de Promoció Econòmica i Turisme, així com de totes les persones, empreses, comerços i associacions que fan possible la Fira, inclosa l’Associació de Comerciants d’Ondara.
La programació del cap de setmana incloïa tallers, fòrums, la Fira d’Animals; la Fira Medieval; la concentració de vehicles antics del diumenge; activitats gastronòmiques, com els bunyols de la parròquia i les propostes solidàries de Càritas, a més dels espais gastronòmics de les festes en honor a la Mare de Déu de la Soledat i del Crist 2026, que es van muntar a la plaça del Convent. L’alcalde va convidar a tota la ciutadania i visitants a “gaudir de la Fira i de totes les activitats que ofereix Ondara aquest cap de setmana”.
Per la seua banda, la Regidora de Promoció Econòmica i Turisme, Raquel Mengual, va subratllar: «Hem aconseguit una fira dinàmica, amb novetats i activitats per a tots els públics. La resposta de la gent ha sigut increïble, i això ens anima a continuar apostant per la promoció del comerç local i per esdeveniments que generen vida i economia». En la inauguració de la Fira de Comerç, la presidenta de l’Associació de Comerciants i Empresaris d’Ondara (ACO), Inma Peiró, va voler expressar el seu agraïment a totes les persones i entitats que han fet possible l’organització d’aquest esdeveniment.
“Principalment, vull donar les gràcies a l’Ajuntament, i sobretot a Raquel Mengual, que ha fet una feina impressionant, perquè això és molt difícil d’organitzar”, ha destacat. Peiró ha subratllat el compromís dels comerços participants, que “no sols estan ací aquest cap de setmana, sinó que porten mesos de preparació per poder oferir els seus productes i atendre la gent”. Segons ha explicat, la Fira és el resultat d’un treball intens que va molt més enllà dels dies de celebració: “Aquesta setmana és la culminació d’un procés llarg, i cal aprofitar-la”. La presidenta d’ACO ha conclòs amb un missatge positiu: “Gràcies a tots per vindre, i espere que passeu un cap de setmana immillorable”.
Participació comercial
La Fira de Mostres i Compres va reunir més de 25 comerços i empreses amb estand al Prado: Minimon, Biotikdry, Carnisseria Alberto Picó, L'Obrador de L'Avio, Víctor Salort, El Cactus Rosa, Coletas, Torres Joiers, El Vestidor de Yolanda, Eclipse, Twelve Beauty, Irema, Loop by Rosa, Coqueta, Somriures, Pastisseria Victoria, Maika Regals, Fornés Assessors, Thermomix, Kobols, Yorkglam, Dilatando Mentes, Teleia i Màxim Sound (a l’exterior). A més, l’Espai Fòrum va acollir tallers, xerrades i una vistosa desfilada de moda.
Mercat Medieval i Fira d’Animals
Els voltants del Prado i la Plaça de Bous es van omplir d’artesania, gastronomia i espectacles medievals. La Fira d’Animals va atraure famílies amb els tradicionals passejos en carro organitzats per l’Associació de Carreters i Cavallistes.
Concentració de Vehicles Clàssics
El diumenge, la 20a edició de la Concentració va ser tot un èxit: centenars de vehicles van omplir l’Avinguda Doctor Fleming des de la gasolinera fins a l’eixida cap a El Verger, amb cotxes, camions i, com a novetat, motos Vespa. A les 12 hores, els participants van realitzar una volta pels voltants, oferint un espectacle únic per als aficionats al motor.
Els espais gastronòmics dels Festers de la Soledat i Crist 2026, a la plaça del Convent, van completar una oferta que ha convertit Ondara en el centre neuràlgic de la comarca durant dos caps de setmana. La Fira d’Atraccions continuarà oberta fins al diumenge 23 de novembre, dia en què se celebrarà el Concurs Nacional Caní, posant el punt final a una edició que ha tornat a demostrar la força d’aquesta tradició centenària.
