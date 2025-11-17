La gamba blanca de Calp ya es marca registrada

El Ayuntamiento de Calp ha recibido la notificación de la Oficina de Patentes y Marcas de la culminación del expediente instruido para crear un distintivo que contribuya a potenciar y promocionar la gamba blanca de Calp. Así las cosas, ya está registrada, a nombre del consistorio, la marca “Gamba Blanca de Calp”.

Coincidiendo con las celebraciones del centenario de la Cofradía de Pescadores, el ayuntamiento solicitó el pasado año a la Oficina española de Patentes y Marcas registrar una marca que subrayara la singularidad del marisco calpino. "Gamba Blanca de Calp" se suma a la marca "Peix de Calp", también registrada por el ayuntamiento, Creama y la cofradía hace unos años para potenciar y promocionar las capturas de los pesqueros del Pòsit calpino.

La marca "Gamba Blanca de Calp" / Levante-EMV

"Gamba Blanca de Calp" da valor a un producto gastronómico del que llegan 2.000 kilos al día al puerto. Es un marisco muy apreciado en la alta cocina y que también se consume en los hogares.

La alcaldesa, Ana Sala, anunció este sábado, en el transcurso de las Jornadas Gastronómicas “Sabors de la Mar”, organizadas por Creama, que esta marca ya estaba registrada oficialmente. “Damos un paso decisivo para blindar un distintivo de calidad y reforzar nuestro símbolo gastronómico local. Este sello reconoce el trabajo de toda la cadena: desde la faena hasta la lonja y su destino final en nuestras cocinas y restaurantes. Ahora acompañaremos la marca con acciones de promoción y la proyectaremos en ferias como sinonimo de excelencia y Mediterráneo”.

Apoyo al sector pesquero

En la jornada la alcaldesa también aludió a la crisis del sector pesquero. “Pero una marca fuerte sólo se sostiene con un sector fuerte. De poco sirve el sello si no garantizamos condiciones dignas de trabajo, un puerto operativo y seguro y una cadena que añada valor desde la mar hasta el plato. Nuestra flota necesita oxígeno y días de trabajo y el puerto necesita mejoras impostergables”.