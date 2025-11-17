Kosmo, el perro policía de Xàbia, halla cocaína oculta en una muleta

Olfato infalible. Kosmo, uno de los dos perros policías de Xàbia (el otro es Kalan), descubrió la cocaína en un lugar completamente insospechado. Estaba oculta en la empuñadura de una muleta.

La Policía Local ha detenido a un joven de 22 años por un presunto delito contra la salud pública durante un operativo de vigilancia realizado recientemente en la zona de Thiviers.

La intervención se produjo cuando las unidades de Seguridad Ciudadana detectaron la conducción sospechosa de un vehículo e indicaron al conductor que detuviera la marcha. Durante el proceso de identificación, los agentes observaron distintos indicios que podrían vincular al conductor con posibles actividades ilícitas. En el registro inicial se localizó una cantidad relevante de dinero fraccionado, elemento habitualmente relacionado con el tráfico minorista (venta al menudeo) de sustancias estupefacientes.

El agente canino Kosmo junto al dinero, la droga y la muleta / Policía Local de Xàbia

El olfato de Kosmo

Ante estos indicios, los agentes realizaron un registro más exhaustivo con el apoyo del agente canino especializado Kosmo. El perro marcó de manera insistente la empuñadura de una muleta que el detenido transportaba en el interior del vehículo. Tras su inspección, se localizaron varias bolsitas que contenían una sustancia que, a falta de confirmación pericial, podría corresponder a cocaína.

El individuo fue detenido y trasladado para la instrucción de las diligencias, quedando todo el material intervenido a disposición del Puesto Principal de la Guardia Civil para la continuación del procedimiento judicial correspondiente.

La alcaldesa de Xàbia, Rosa Cardona, y el concejal de Seguridad Ciudadana, Juan Ortolá, han puesto en valor la profesionalidad, coordinación y eficacia demostrada por los agentes actuantes. Asimismo, han destacado que este tipo de intervenciones refuerzan el compromiso del ayuntamiento y de la Policía Local en la protección de la ciudadanía y en la prevención de actividades delictivas relacionadas con el tráfico de drogas.