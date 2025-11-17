El PSOE de Calp exige que se baje el "tasazo" de la basura: "Es desproporcionado y golpea a las familias trabajadoras"

La propia alcaldesa de Calp, Ana Sala, de Somos Calpe, ha reconocido que el "tasazo" de la basura aprobado el pasado año por su gobierno (Somos Calp, PSOE y Compromís) no es justo. Se comprometió a atenuar la subida a las familias. Pero esa bajada no llegará en 2026. La alcaldesa reconoció en el último pleno que no se llega a tiempo. Dijo que los ajustes que se están haciendo son complejos. Se comprometió, eso sí, a que en 2027 los calpinos pagarán menos basura.

La alcaldesa gobierna con un sector del PSOE. El oficial, el de la agrupación local, no quiere retrasos en la bajada de la basura. El secretario general de los socialistas calpinos, José Jaime Pastor, ha calificado el incremento en los recibos de "desproporcionado": "En algunos casos llega a triplicar el recibo y supone un nuevo golpe a las economías de las familias trabajadoras".

Los socialistas exigen al tripartito que baje ya el "basurazo". Defienden iimpuestos progresivos y que pague más quien más tiene y, en este caso, tamibén quien más contamine. "La zonificación aprobada por el ayuntamiento, lejos de corregir desigualdades, las amplifica y genera diferencias difíciles de justificar", advierte el PSOE.

También denuncian falta de transparencia y que el tripartito no explicó bien la subida. Además, "no hay mejoras visibles como más limpieza viaria o limpieza de contenedores".

Más participación de los vecinos

Los socialistas instan a buscar un reparto más justo del coste de la basura. Piden una auditoria del contrato de recogida y tratamiento de residuos. También reclaman que se dé participación a los vecinos y se defina un sistema de financiación más equitativo.

"La ciudadanía de Calp merece un servicio de residuos digno, eficiente y financiado de forma justa con decisiones explicadas y compartidas y no un tasazo perpetrado a sus espaldas", concluye el PSOE.