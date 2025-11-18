Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El "Bancalet" de Dénia arriba a Florència

Amb més de 80 establiments, elaboradors i productors adherits, Bancalet s’ha convertit en un segell d’identitat, una marca que diferencia els productes del nostre territori

La presentació del projecte Bancalet

Teresa Andreu

Dénia

Aquest "bancalet" no sap de fronteres. Recuperar i donar visibilitat al producte agroalimentari de la Marina Alta és un dels objectius del projecte Bancalet, que va posar en marxa l’Oficina de la Innovació i la Creativitat de l’Ajuntament de Dénia com a Ciutat Creativa de la Gastronomia de la UNESCO. Amb més de 80 establiments, elaboradors i productors adherits, Bancalet s’ha convertit en un segell d’identitat, una marca que diferencia els productes del nostre territori, reconeix les bones pràctiques i també el compromís cultural, social i mediambiental de qui l’ostenta. Esta mateixa setmana, a Florència (Itàlia) Bancalet ha sigut posat com exemple del camí encetat per posar en valor el patrimoni agroalimentari en una destinació turística de sol i platja que ha esdevingut destinació gastronòmica.

La delegació deniera ha explicat els objectius del seu projecte de recuperació agroalimentària

Vicent Martín, tècnic de l’Oficina de la Innovació i la Creativitat i responsable del projecte Bancalet, ha participat en la trobada sobre turisme digital, innovació i formació BTO-Be Travel Onlife, celebrada a la capital de la Toscana. Ha sigut un dels convidats a participar, junt amb una experta en gestió i màrqueting de destinacions i els representants de Turisme de Malta i d’Ístria, en una taula redona sobre turisme gastronòmic i enològic celebrada dimecres 12 de novembre

Destinació gastronòmica

Martín ha parlat de l’evolució del turisme a Dénia i la comarca fins arribar a ser una destinació gastronòmica, destacant tres fets significatius: l’entrada en Saborea España, la designació com a ciutat creativa de la UNESCO en 2015 i el diagnòstic territorial de 2017, en el qual es basen moltes de les polítiques desenrotllades en els anys següents i que, en bona part, sintetitza el projecte Bancalet.

La representació espanyola en el congrés s’ha completat amb Benidorm, Navarra i el Mercat de la Boqueria de Barcelona que, com Dénia, han acudit de la mà de Turespaña.

