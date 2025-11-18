El "Bancalet" de Dénia arriba a Florència
Amb més de 80 establiments, elaboradors i productors adherits, Bancalet s’ha convertit en un segell d’identitat, una marca que diferencia els productes del nostre territori
Aquest "bancalet" no sap de fronteres. Recuperar i donar visibilitat al producte agroalimentari de la Marina Alta és un dels objectius del projecte Bancalet, que va posar en marxa l’Oficina de la Innovació i la Creativitat de l’Ajuntament de Dénia com a Ciutat Creativa de la Gastronomia de la UNESCO. Amb més de 80 establiments, elaboradors i productors adherits, Bancalet s’ha convertit en un segell d’identitat, una marca que diferencia els productes del nostre territori, reconeix les bones pràctiques i també el compromís cultural, social i mediambiental de qui l’ostenta. Esta mateixa setmana, a Florència (Itàlia) Bancalet ha sigut posat com exemple del camí encetat per posar en valor el patrimoni agroalimentari en una destinació turística de sol i platja que ha esdevingut destinació gastronòmica.
Vicent Martín, tècnic de l’Oficina de la Innovació i la Creativitat i responsable del projecte Bancalet, ha participat en la trobada sobre turisme digital, innovació i formació BTO-Be Travel Onlife, celebrada a la capital de la Toscana. Ha sigut un dels convidats a participar, junt amb una experta en gestió i màrqueting de destinacions i els representants de Turisme de Malta i d’Ístria, en una taula redona sobre turisme gastronòmic i enològic celebrada dimecres 12 de novembre
Destinació gastronòmica
Martín ha parlat de l’evolució del turisme a Dénia i la comarca fins arribar a ser una destinació gastronòmica, destacant tres fets significatius: l’entrada en Saborea España, la designació com a ciutat creativa de la UNESCO en 2015 i el diagnòstic territorial de 2017, en el qual es basen moltes de les polítiques desenrotllades en els anys següents i que, en bona part, sintetitza el projecte Bancalet.
La representació espanyola en el congrés s’ha completat amb Benidorm, Navarra i el Mercat de la Boqueria de Barcelona que, com Dénia, han acudit de la mà de Turespaña.
- Hallan el cadáver de un hombre de 50 años en una calle de Xàbia
- Comienzan los trabajos para reflotar el gran velero que lleva 110 días encallado en Xàbia
- Cucarachas, mala localización y cascadas de agua: UGT dice basta a su situación en el Hospital de Dénia
- Costas exige a Xàbia que suprima un aparcamiento ilegal para 300 coches junto al mar
- A mi abuelo lo fusilaron y a mi abuela y mi padre los echaron de casa en Pedreguer para hacer allí el cuartel de la Falange
- Rescatan en helicóptero en plena noche a una joven de 19 años en la cala dels Testos de Benitatxell
- Controlado el incendio declarado en el Montgó, junto a la carretera de Jesús Pobre a la Xara
- El Hospital Universitario de Dénia consigue la acreditación de Unidad Docente en Enfermedad Tromboembólica