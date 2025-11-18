Más de un centenar de niños y niñas participan en el primer concurso solidario de Terra Mítica
El pasado sábado 15 de noviembre se entregaron los premios en el Parque Comercial Vistahermosa de Alicante.
El evento se convirtió en una auténtica fiesta con la solidaridad como protagonista: ASPANION, la asociación de madres y padres de niños con cáncer, fue la entidad beneficiaria.
Magia en directo, música, rifa solidaria y la participación de personajes de Terra Mítica como El Caballero Negro, la rana Cuca o el mismísimo Zeus hicieron realidad una jornada donde los sueños fueron para todos.
El primer concurso de dibujo solidario de Terra Mítica ha reunido a más de un centenar de niños y niñas de entre 6 y 12 años. Con la imaginación como aliada, los pequeños plasmaron en sus creaciones cómo sería su atracción en Terra Mítica.
El resultado superó todas las expectativas: desde una Medusa convertida en motor de una serpenteante descarga de adrenalina hasta una Cleopatra atrapada en una pirámide laberíntica. En total, seis fueron los premiados en esta primera edición del concurso de dibujo solidario, cuyos beneficios se han destinado íntegramente a ASPANION.
El acto de entrega tuvo lugar el pasado sábado 15 de noviembre en el Parque Comercial Vistahermosa de Alicante. Hasta allí acudieron los finalistas para conocer el veredicto del jurado, formado por algunos de los personajes más emblemáticos del parque: la rana Cuca, Hermes, El Caballero Negro, su escudero y el mismísimo Zeus.
Entre números de magia, actuaciones, música y una rifa solidaria a favor de ASPANION, los pequeños artistas recibieron el reconocimiento a su talento y compromiso.
Con el apoyo de ASPANION y del Parque Comercial Vistahermosa, Terra Mítica pone así el broche final a una temporada de aniversario muy especial e inicia el camino hacia la segunda edición del concurso, que verá la luz el próximo año en las mismas fechas.
