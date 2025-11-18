Disuadir y prevenir: Dénia crea una unidad policial que se anticipa a los delitos

Disuadir y prevenir. La Policía Local de Dénia se anticipa a las infracciones y los delitos. Ha creado una nueva unidad policial, compuesta por 40 agentes y dirigida por el inspector Jorge Hernández, que ya tiene mucha presencia en la calle y que refuerza la seguridad ciudadana en una ciudad que, como todas las que tienen alma turística, presenta una fuerte dicotomía: esencia de pueblo y problemas de gran urbe. La Policía es clave para reforzar esa sensación (y realidad, que los datos estadísticos lo confirman) de que Dénia es un municipio seguro.

La Policía Local ha creado una nueva unidad vinculada a la prevención y la seguridad ciudadana que se suma a las ya existentes de la unidad Artemis, especializada en violencia de género; la unidad Eros, para la lucha contra la discriminación sexual y los delitos de odio; la unidad Dron; los agentes tutores y los agentes mediadores. Hoy se ha presentado en el ayuntamiento esta nueva unidad especializada en controlar la seguridad de actos con grandes concentraciones de público, como acontecimientos festivos y culturales; el auxilio en catástrofes o emergencias; controles de seguridad ciudadana; delitos vinculados a la seguridad del tráfico; control de la movilidad y el cumplimiento de las ordenanzas municipales en materia de seguridad y protección ciudadana y civismo, según ha detallado el concejal de Seguridad Ciudadana, Javier Scotto. “Es una unidad que complementa el trabajo policial de toda la plantilla mediante el refuerzo de una dotación especializada, formada y equipada para la prevención y la seguridad”.

Está integrada por 40 miembros de la Policía Local que han recibido “una formación táctica especial –en control y gestión del estrés o la coordinación de equipos, por ejemplo- que capacita a los agentes para dar respuesta a las diferentes situaciones antes mencionadas”, ha indicado el intendente principal en jefe de la Policía Local dianense, Jovi Estruch. El intendente principal ha agradecido a las policías locales de Alicante y de Elx su “colaboración activa” en la formación del componentes de la unidad de Dénia.

El alcalde coloca un distintivo a los cuatro integrantes (son cuarenta) de la nueva unidad policial presentes hoy en la presentación / A. P. F.

El inspector Jorge Hernández está al frente de este grupo especializado. Sus objetivos son anticiparse a la comisión del delito o la infracción y mejorar la percepción de seguridad de los vecinos y visitantes de Dénia.

Centrada en las tareas de prevención y seguridad, la unidad ha tomado como símbolos de su particular esculo la torre vigía del Gerro, en les Rotes (simboliza la vigilancia permanente) y la corona de hojas de laurel (expresa la excelencia).

A esta unidad se la ha dotado de chalecos antibala, cascos de protección, dispositivos electrónicos de control o un furgón habilitado para las necesidades de desplazamiento de los efectivos.

Datos estadísticos

La creación de esta nueva sección no parte de cero, ha subrayado el intendente en jefe. Los agentes han efectuado en los últimos meses diferentes actuaciones relacionadas con sus funciones, para ir definiendo la operativa y perfilando su forma de trabajar.

Javier Scotto ha aportado algunos datos de ese trabajo realizado en los últimos meses. En total se han efectuado 23 operativos y controles de seguridad ciudadana. Un 73,9% han sido en horario nocturno. Se han controlado 764 vehículos en los puntos de verificación de alcoholemia, drogas y seguridad ciudadana y a 332 personas. El resultado ha sido el arresto de 7 personas, 4 por un delito contra la salud pública, 2 por falsedad documental y una por desobediencia y resistencia a la autoridad. Se han realizado 60 denuncias administrativas por alcoholemia positiva y 13 por consumo de drogas al volante.

El control del tráfico ha significado poner 101 denuncias administrativas, la mayoría por no tener la ITV en orden (33 casos), no llevar el cinturón de seguridad (23), conducir sin el seguro obligatorio (8), conducir sin carné (7) y no llevar casco de protección en un ciclomotor o en un vehículo de movilidad personal (5).

Por tenencia o consumo de sustancias estupefacientes en la vía pública, se han interpuesto 62 denuncias, por confiscación de arma prohibida, cinco, y por actos incívicos en vía pública e infracción de la ordenanza de convivencia ciudadana, 63. De estas últimas, la mayor parte han sido por consumo de alcohol en la calle (32), embargando la policía 102 botellas; también por orinar en la vía pública (28); por música alta alterando el descanso del vecindario o por causar daños a la propiedad municipal.