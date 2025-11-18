Levante-EMV analiza el papel de la industria y el comercio en La Marina

Foro MQE La Marina / ED

En la provincia de Alicante, La Marina destaca por sus ciudades llenas de vida. Ubicada en un punto estratégico, pues dispone tanto de playa como de montaña, la comarca acoge cada año a miles de visitantes nacionales e internacionales. Municipios como Dénia, Xàbia, Calp, Ondara, y Teulada definen su actividad, marcada fundamentalmente por el turismo, la sostenibilidad y la biosfera que las rodea.

Con el objetivo de poner en común los retos y oportunidades que se le presentan a la comarca alicantina en los próximos años, Levante-EMV ha organizado un nuevo foro comarcal, con el impulso de Consorcio Mare y Balearia, además de la colaboración de Bodegas Xaló, HCB Dénia, Dass, Noguera Mar Hotel, Creama y Plusholidays, que tendrá lugar mañana, 20 de noviembre, en las oficinas de Balearia en Dénia.

El acto que conducirá la periodista y directora de Relaciones Institucionales de Prensa Ibérica en València, Silvia Tomás, servirá como punto de encuentro entre los distintos representantes de las administraciones locales y el tejido empresarial y asociativo para radiografiar el momento en el que se encuentra la comarca y cuáles son las prioridades para los próximos años.

Baleària se ha consolidado como una empresa clave en la Marina y en la ciudad de Dénia, ya que sirve como nexo entre la Comunitat Valenciana y las Islas Baleares, llevando ferris hasta Ibiza, Formentera y Mallorca.

Estos barcos funcionan durante todo el año y su ubicación, en el puerto de Dénia, cuenta con diversos servicios para los visitantes, como tiendas, agencias de alquiler de coches, cafeterías, mercados y aparcamientos.

El acto arrancará a las 10 horas con la bienvenida a cargo del alcalde de Dénia, Vicent Grimalt. Tras ello tendrá lugar una mesa redonda sobre la Gestión de Residuos en la que participarán el Consorcio Mare con Joserra González de Zárate, presidente, como representante; Arturo Poquet, alcalde de Benissa; Raúl Llobell, alcalde de Teulada y Rosa Cardona, alcaldesa de Xàbia.

A las 11 horas, una segunda mesa redonda sobre Desarrollo Local, Social y Empresarial reunirá a Rosario Donedris, gerente de Consorcio para la Recuperación Económica y de la Actividad de la Marina Alta (Creama); Benito Mestre, presidente del Cercle Empresarial de la Marina Alta (Cedma); Adolfo Vanaclocha, gerente de HCB Dénia; José Salvador Monserrat Crespo, secretario de la UNED Dénia; y Jose Luís Catalá, CEO de DASS.

Una auténtica oportunidad para disfrutar de la comarca de la Marina desde el punto de vista del descubrimiento de su tejido empresarial, donde el turismo y el cuidado de la biosfera son elementos clave que expertos debatirán y sobre los que arrojarán luz a los interesados que quieran acudir a esta cita.