El sol le saca las castañas del fuego a la piscina de Calp: ahorro anual de 15.000 euros
Instalar las placas solares ha costado 26.741 euros, pero ese gasto se amortizará en dos años y, además, hay excedente de energía para otras instalaciones municipales
La piscina climatiza de Calp consumía un chorro de energía. El sol le ha sacado las castañas del fuego. Se han colocado placas solares. El ahorro anual es de 15.000 euros. El ayuntamiento le pone una vela al sol: energía limpia, verde y económica.
El pasado mes de octubre se instalaron las placas fotovoltaicas en la cubierta de la piscina municipal con una inversión de 26.741 euros. El objetivo era mejorar la eficiencia energética y reducir el consumo eléctrico de las instalaciones deportivas.
Se ha instalado un sistema fotovoltaico híbrido para autoconsumo. Los excedentes de energía solar se almacenan. La instalación genera una potencia de 28,7 kwh, y la piscina consume una media de 5,9 kwh.
Las placas generan aproximadamente un 486% de energía más de lo que se necesita para el funcionamiento de la piscina, energía que va a ser compensada con el resto de instalaciones municipales para reducir la factura. El coste de las placas solares quedará amortizado en menos de dos años.
Energía renovable
Las placas solares cubren la demanda propia con energía renovable, rebajan el coste de la factura eléctrica y también reducen las emisiones de carbono. Esta instalación se suma a la caldera de biomasa de la piscina municipal y a las luminarias led que persiguen el objetivo de máxima eficacia energética y ahorro en esta instalación deportiva.
En suma, la piscina, históricamente lastrada por numerosos problemas, ve la luz. Y esa luz, la del sol, es limpia, eficiente, ecológica y más barata.
