Los vecinos de la Plana del Montgó en Xàbia, más tranquilos: lista la nueva vía de emergencia y evacuación

Los vecinos de la Plana del Montgó, en Xàbia, ya respiran más tranquilos. Siempre se había dicho que esta partida era una "ratonera". Solo tenía dos vías de evacuación, la carretera de les Planes, que une Xàbia y Dénia, y el vial estrecho y de gran pendiente de la Cuesta de San Antonio. El incendio de septiembre de 2014, que calcinó 444 hectáreas del Montgó y el cabo de Sant Antoni y obligó a desalojar cientos de casas y chalés de la Plana y la Cuesta de San Antonio, en Xàbia, y en les Rotes de Dénia, ya dejó claro que había que abrir una tercera vía, una nueva salida para evacuar a los vecinos que viven en esta partida del Montgó.

Esa tercera vía de emergencias ya está lista. Era una antigua reivindicación. Sobre el plano, parecía fácil. Pero pasaban los años y no se creaba. El ayuntamiento de Xàbia llegó a final de verano a un acuerdo con la familia Arbona, propietaria de los terrenos que coronan la urbanización de La Corona, para conectar la principal calle de este residencial de chalés de lujo (la calle Penáguila) con la Plana del Montgó, partida que ya está dentro del parque natural. Los trabajos se han realizado a toda prisa. Ya había una senda, que ahora se ha convertido en camino de tierra.

La nueva vía de emergencia está cerrada con puertas de hierro / A. P. F.

En cada extremo de ese camino se han colocado puertas de metal y cámaras de seguridad. Las llaves de estas cancelas las tienen la Policía Local, Protección Civil y los bomberos. Solo se pueden abrir en caso de emergencia. Este camino funciona como vía de evacuación y de acceso de los vehículos policiales, de bomberos y ambulancias. Los senderistas y ciclistas de montaña sí pueden pasar. Se ha dejado un hueco para mantener el uso que ya tenía la antigua senda.

El peligro desestacionalizado de los incendios

Este camino da mucha tranquilidad a los vecinos de la Plana. Los incendios se han desestacionalizado. En esta partida hay importantes masas forestales. Además, suben muchos turistas al área recreativa, al mirador y al faro. Y en verano, está el bullicio de la discoteca Hacienda. Un descuido (una colilla arrojada en la cuneta, por ejemplo) puede iniciar un incendio. Incluso en noches como esta pasada, de rayos y truenos, a los vecinos antes les costaba conciliar el sueño. Muchos incendios forestales se originan por rayos. Ahora, con esa tercera vía de emergencia, la Plana del Montgó gana una barbaridad en seguridad.