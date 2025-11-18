Xàbia y la Generalitat realizan trabajos forestales de retirada de pinos secos y muertos

El Ayuntamiento de Xàbia junto a la Generalitat Valenciana está llevando a cabo trabajos forestales en diferentes zonas del municipio con el objetivo de reducir el riesgo de incendios y mejorar el estado del entorno natural. Las actuaciones incluyen la retirada de pinos secos, una medida prioritaria debido al impacto de la sequía y al deterioro de las masas forestales que se ha producido en los últimos años.

En estos trabajos participan más de cinco cuadrillas con más de veinte trabajadores, que están realizando labores de tala controlada, poda de saneamiento y gestión de restos vegetales siguiendo criterios de prevención y conservación medioambiental.

La alcaldesa de Xàbia y el concejal de Medio Ambiente junto a responsables de la Generalitat / Levante-EMV

Esta mañana la alcaldesa de Xàbia, Rosa Cardona, ha visitado la zona de actuación del Montgó junto al secretario autonómico de Medio Ambiente y Territorio, Raúl Mérida; el director general de Medio Natural y Animal, Luis Gomis; y el concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Xàbia, Juanlu Cardona. Durante la visita se ha destacado la importancia de la colaboración institucional para avanzar en la gestión forestal preventiva del municipio.

Trabajos en el Montgó, la Granadella o los miradores

Además de las intervenciones en el Montgó, el Ayuntamiento de Xàbia está llevando a cabo trabajos similares en otras áreas de interés ambiental como la Granadella, el Mirador de la Falzia y el Cap Prim, donde también se está retirando arbolado seco con el fin de reforzar la prevención de incendios y mejorar la seguridad en el entorno.

La alcaldesa, Rosa Cardona, ha señalado que “estas actuaciones responden al compromiso firme de proteger el territorio y actuar de manera preventiva ante el riesgo de incendios forestales. La gestión activa es esencial para la conservación de las zonas verdes de Xàbia y la seguridad de vecinos y visitantes”