Juánfer, el artista de la residencia de mayores Santa Llúcia de Dénia

Juan Fernando Rodríguez Marín es un artista que vive en la residencia de personas mayores Santa Llúcia de Dénia. Nacido en Alicante, pero vecino de Sant Vicent del Raspeig "de toda la vida", Juánfer (ese es su nombre artístico) llegó a la residencia hace tres años. Le gusta estar allí. Puede dar rienda suelta a una pasión que le acompaña desde la infancia, la de pintar. "Recuerdo que con tres años ya dibujé la quilla de un barco en la pared de casa", comenta.

Juánfer junto a la concejala Melani Ivars y responsables de la residencia / Levante-EMV

Desde que está en Santa Llúcia ha pintado numerosas obras con técnicas como el oleo, el dibujo, ceras o collage. Ahora sus cuadros se pueden contemplar en las dos plantas comunes de este centro. Sus compañeros y compañeras, así como el personal y los visitantes, disfrutan del universo artístico de Juánfer.

De temáticas muy diversas, plasma con sus trazos, colores y textos un arte de reminiscencias dalinianas, títulos tan sugerentes como "Anís común mono", autorretratos, vírgenes, flores, les Fogueres, les Falles o la mitología.