Moraira y el auge del "alquiler de invierno"

El ejercicio es fácil. Basta con buscar en internet "viviendas de alquiler en Moraira" y todo lo que sale lleva la coletilla de "alquiler de invierno". Se precisa que ese alquiler, con precios por encima de los mil euros al mes para los apartamentos, de 1.500 para pequeños adosados y ya de 3.500 y 4.000 para arriba para los chalés medianamente de lujo, es el que se aplica entre noviembre y marzo.

Moraira tiene el suelo más codiciado de la Comunitat Valenciana. El metro cuadrado se vende a un precio medio de 4.053 euros. En la playa del Portet, sube a 5.082 euros (datos del portal inmobiliario Idealista). Es el pueblo más caro para comprar vivienda. Y se refleja, claro, también en los alquileres.

Encontrar un alquiler de todo el año resulta prácticamente imposible. Los propietarios que arriendan hacen dos campañas. Esta práctica se ha normalizado y ha borrado del mapa los alquileres para familias que quieren hacer vida en Moraira. En noviembre comienza el "alquiler de invierno". En marzo, termina y los inquilinos tienen que buscarse la vida. Los dueños cambian a modo "alquiler de verano" y suben, claro, los precios.

La desestacionalización turística ha provocado en el alquiler un efecto perverso. Hay turismo de verano y turismo de invierno. Lo que ya no hay es oferta de alquiler para todo el año. Ni barato ni caro. No hay. Y Moraira, el Montecarlo de la Marina Alta y de la Comunitat, es el paradigma, pero no la excepción. El concepto de "alquiler de invierno" hace fortuna. Y fortuna es una palabra muy pertinente al hablar de los precios por las nubes de la vivienda en la comarca.