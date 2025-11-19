Xàbia sí repartirá bonos consumo en Navidad: ¿por qué 200.000 y no 400.000 euros?
El ayuntamiento mantendrá por su cuenta esta iniciativa de ayuda a las familias y que incentiva el comercio local tras dejar la Diputación colgados a los pueblos
La oposición pide que se doble la aportación municipal de 200.000 euros mientras que el gobierno local asegura que es suficiente dado que el pasado año los vecinos adquirieron bonos por un montante total de 195.650
La Diputación de Alicante le ha hecho una faena a los ayuntamientos al suprimir las subvenciones para las campañas de los bonos consumo. Los bonos han funcionado de maravilla. Los vecinos, en campañas de tanto consumo como la Navidad, compran a mitad de precio y los comercios locales (los bonos solo se pueden gastar en las tiendas del pueblo) respiran. El PSOE de Xàbia denunció hace unos días que Xàbia se quedaba sin bonos esta Navidad. El concejal de Comercio, Juanlu Cardona, del PP, había cometido la torpeza de confesar en una entrevista que la diputación no daba la subvención y que no había este año bonos. Luego ha rectificado y ha insistido en que se le ha malinterpretado y que sí se estaba trabajando para sacar la campaña con fondos municipales.
Y ese mismo día que los socialistas sacaron lo de los bonos, el gobierno local (PP, CpJ y Vox) empezó a tramitar la modificación de créditos de 2,4 millones aprobada hoy en pleno que incluye 200.000 euros para que los vecinos compren a mitad de precio esta Navidad. El portavoz socialista, José Chulvi, ha insistido en que no hay casualidad. Ha afirmado que ese mismo día desde Comercio se empezó a llamar a las asociaciones para saber si querían los bonos en Navidad, en Reyes o en Rebajas. Ha destacado que la labor de oposición surte efecto y que al gobierno local hay que zarandearlo para que reaccione.
Hay bonos. Todos contentos. Pues no. Hoy ha tocado discutir si los 200.000 euros son mucho o poco. Los socialistas y la portavoz de Compromís, Carme Català, han presentado una enmienda para que la cantidad se doblara y fuera de 400.000 euros. Papá Noel viene cargado. Sin embargo, la concejala de Hacienda, Teresa Legay, ha insistido en que 200.000 euros era una cantidad más que suficiente. Ha dicho que el pasado año, que fue cuando los vecinos compraron más bonos, la cosa se quedó en 195.650 euros. La subvención de la Diputación fue entonces de 317.000 euros. El ayuntamiento le tuvo que devolver 121.399 euros. El gobierno local ha insistido en que no tenía sentido inflar una ayuda que está ajustada a la demanda del pasado año. Además, ha advertido que cambiar la modificación de créditos supondría un retraso en su aprobación definitiva.
Pero Chulvi y el concejal socialista Ximo Segarra han insistido en que no era tanto trastorno. Han señalado que no pasaba nada si no se llegaba a los 400.000 euros ya que el dinero es municipal y, al final, no hay que devolvérselo a nadie. Han insistido en que mejor que sobre que no quedarse cortos.
Al final, la votación ha sido un enredo. El gobierno local ha rechazado la enmienda de los 400.000 euros. Y la modificación de créditos con los 200.000 euros sí ha salido adelante pero con el voto en contra de PSOE y Compromís. Xàbia tendrá bonos en Navidad. Y, mientras, el gobierno local y la oposición siguen abonados al encontronazo.
