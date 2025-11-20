Del conservatorio de Xàbia a los grandes escenarios: la trayectoria del guitarrista Darío González Ivars

Darío González Ivars, guitarrista y antiguo alumno del Conservatorio Profesional de Música de Xàbia, continúa consolidando su carrera artística mientras desarrolla su actividad docente en el Conservatorio Profesional de Música de Meliana, en València.

La trayectoria reciente de González Ivars incluye momentos destacados como su participación en el Funeral de Estado por las víctimas de la dana. Actuó junto a la cantante La Maria. La ceremonia, celebrada ante los familiares de las víctimas, miembros del Gobierno, el presidente Pedro Sánchez y los Reyes de España, fue retransmitida por medios de comunicación como RTVE y La Sexta.

Actualmente, Darío González Ivars se encuentra inmerso en la gira de La Maria, con quien ha grabado "Robina", su segundo álbum de estudio. Este trabajo ha recibido dos nominaciones a los Premios Ovidi Montllor y tiene prevista una actuación destacada en el Palau de les Arts de Valencia en 2026.

El álbum "Sérénade" / Levante-EMV

Obras clásicas y el estreno de "Tirant"

Paralelamente, el guitarrista ha publicado recientemente "Sérénade", un proyecto realizado junto al violonchelista Alfons Rochera. El álbum incluye transcripciones propias y estrenos para guitarra y violonchelo de obras de Falla, Ravel y Debussy, así como el estreno absoluto de "Tirant", del compositor Daniel Guerola.

Darío González Ivars ejemplifica la combinación de excelencia formativa y proyección profesional que caracteriza a muchos de los antiguos alumnos del Conservatorio de Xàbia. Está consolidando su presencia en la escena musical nacional e internacional.