PSOE y Reiniciem Benissa piden al Consell y a Costas que se mojen en la protección del litoral virgen local

Benissa busca aliados. El proyecto de la mercantil Benissa Natura de construir un gran hotel y diez chalés de lujo (los chalés se venderán por 5 y 6 millones de euros) en un tramo litoral virgen (y quedan pocos) ha puesto al municipio entre la espada y la pared. El alcalde, Arturo Poquet, del PP, insiste en que el ayuntamiento no puede arriesgarse a que le caiga una demanda millonaria. En cambio, la plataforma Salvem el Litoral replica que no hay que indemnizar a la promotora dado que los 45.000 metros cuadrados del Tossal de l'Asprar o Patmore (apellido de los aristócratas británicos que fueron propietarios) no tienen la calificación de solar.

El PSOE y Reiniciem Benissa abren otra vía. Buscan aliados. Quieren que la Generalitat Valenciana y el Ministerio para la Transición Ecológica se mojen. Este proyecto trastoca el futuro de Benissa y altera el perfil del litoral de Benissa. Por tanto, tiene suficiente impacto como para que estas administraciones muevan ficha. Este tramo costero linda con el dominio público marítimo-terrestre.

Invocar la Ley de Costas

Los portavoces del PSOE y Reiniciem, Marina Renner y Juan Carlos Mut, han presentado un escrito en el ayuntamiento en el que interpelan al Consell y a Costas sobre la legalidad de este proyecto. Reclaman que emitan informes sobre si este proyecto pudiera incumplir la Ley de Costas. Esta ley contempla el tanteo y retracto. Estos grupos preguntan si esta figura podría invocarse para lograr que este suelo de gran valor natural y paisajístico pasará a ser público y se protegiese para siempre. Aclaran que hasta ahora todos los informes los han realizado agentes externos al ayuntamiento.

Estos grupos advierten de que un proyecto urbanístico de esta dimensión debe estudiarse con lupa y mirarse bien si hay resquicios legales e incumple algún artículo de la Ley de Costas. Piden al ayuntamiento, gobernado por el PP, que envíe lo más pronto posible todo el expediente a la Generalitat y al Ministerio.