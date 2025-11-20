Sagra registra un seísmo de 2,2 grados de magnitud

La tierra ha vuelto a temblar en la Marina Alta. El municipio de Sagra, en el interior de la comarca, ha registrado en la pasada madrugada un seísmo de 2,2 grados de magnitud en la escala Richter, según ha informado el Instituto Geográfico Nacional.

El movimiento sísmico se ha registrado a las 0:41 horas de la madrugada de hoy jueves al sureste del casco urbano de Sagra, con epicentro a 9 kilometros de profundidad, en una zona próxima al Riu Girona.

Intensa actividad sísmica en otoño

Se trata del octavo seísmo, superior a 1,5 grados de magnitud, que se registra en la comarca de la Marina Alta. Los anteriores tuvieron lugar en Ondara (12 abril) de 2,3 grados; Els Poblets (1 de octubre) de 1,8 grados; litoral de Moraira (5 y 27 de octubre) de 2,1 y 2,0 grados respectivamente; la Vall d´Alcalà (12 y 24 de octubre) de 2,0 y 1,6 grados respectivamente; y Castells de Castells (24 octubre) de 1,6 grados de magnitud. Siete de estos temblores se han dado en otoño.

Ninguno de estos terremotos ha causado daños. La mayor parte de la población tampoco los nota. Solo los vecinos más sensibles perciben el temblor.

Por lo que respecta a la provincia de Alicante, son 86 los movimientos registrados por el IGN en lo que llevamos de año.