Dos velocidades en Calp: "El pueblo crece solo y la burocracia frena las infraestructuras"

Dos velocidades. La construcción va como un tiro. "El pueblo crece solo", afirmó ayer la alcaldesa, Ana Sala, de Somos Calpe. Pero las infraestructuras van a otro ritmo. Cuesta un mundo sacarlas adelante. La alcaldesa dijo que "la burocracia y las reglas del gasto no nos permiten ir más rápido. Son un freno". Calp tiene un modelo urbanístico híbrido: se levantan torres de apartamentos (rodean les Salines) y se edifican chalés.

Y a este municipio le pasa como a otros también turísticos de la Marina Alta. Tiene 55 millones en el banco y crían telarañas. No se puede echar mano de ese dinero. El ayuntamiento ha llenado la hucha en tiempo récord. En 2022, logró dejar a cero una deuda que había llegado a los 30 millones.

El gobierno de Calp (Somos Calpe, PSOE y Compromís) aprobó ayer el presupuesto para el próximo año. Sube a 45,8 millones. No se estira mucho en inversiones. Hay consignados 3,6 millones. La obra de más "vuelo" (en realidad es subterránea) es la de crear redes de alcantarillado y de pluviales. Es una gran asignatura pendiente. El presupuesto destina 1,1 millones a saneamiento y obras de drenaje de agua de lluvia. Y a eso se refería la alcaldesa con esa frase de "el pueblo crece solo". El urbanismo va a toda mecha. Mientras tanto, infraestructuras esenciales pero que no se ven como el alcantarillado están por hacer. A estas alturas, todavía hay miles de viviendas con fosas sépticas.

La alcaldesa volvió ayer a dejar claro que en su tripartito hay distinta sensibilidades en política fiscal. "Me encanta bajar impuestos", aseguró, y matizó que, por contra, su compañero de gobierno Ximo Perles, portavoz de Compromís, defiende que pague más quien más tiene. Dijo que con la bonificación del 95 % de las herencias el ayuntamiento ha renunciado a ingresar 700.000 euros y que con la bajada del IBI ha dejado de recaudar un millón. También aludió a que no se paga nada por abrir nuevos negocios y que los hosteleros están eximidos de abonar la ocupación de la vía pública (las terrazas) durante los meses de la temporada baja.

Un momento del pleno de ayer / Levante-EMV

Eso sí, lo que no llegará de hoy para mañana es la bajada de la tasa de la basura. La alcaldesa se comprometió a revisarla tras constatar que la subida aplicada este año no ha distribuido bien las cartas fiscales (fuerte incremento en el casco urbano y chalés de lujo que pagan menos). "Estamos trabajando para aliviar la presión a los ciudadanos y hacer una tasa lo más justa posible", dijo, pero admitió que es posible que no se llegue a tiempo de bajar la basura para el próximo año y que tocará esperar a 2027. También anunció que se ha encargado una auditoria externa para controlar la prestación del servicio de basura que realiza la concesionaria.

La alcaldesa, que hoy jueves está en Bruselas junto a los ediles Marco Bittner y Mireia Ripoll en la presentación del equipo ciclista Soudal Quick-Step, que hace la temporada de invierno en Calp, también dijo ayer en el pleno que lo que ya no hace el ayuntamiento es maquillar e inflar los ingresos. "No nos inventamos ingresos ficticios como sí hacía el PP hace años", advirtió, y llamó la atención esa afirmación dado que ella fue alcaldesa popular en el anterior mandato. El "doping" finaciero pasó a la historia, negra historia.

Una partida importantísima del presupuesto es la de 460.000 euros para ampliar y reordenar las rutas, horarios y frecuencias del transporte público. En un municipio con un urbanismo tan disperso como Calp, es fundamental que el bus conecte el pueblo, las playas y las urbanizaciones. Otras inversiones son la de reparación del paseo Calalga-Basetes (100.000 euros) o la renaturalización del barranco del Quisi (otros 100.000 euros). La alcaldesa reveló que la Fundación Biodiversidad les ha dado un premio por la primera fase de la actuación para eliminar especies invasoras y recuperar la vegetación de ribera de este barranco.

150.000 euros para dar luz al nuevo instituto

Otra obra destacada es la de la conexión eléctrica del nuevo IES Les Salines (150.000 euros). En cultura, destaca la restauración del mural de Pierre la Fleure (60.000 euros). Otros 115.000 euros se destinan a mejoras en el pabellón deportivo Ifac. La conmemoración de los 50 años de las fiestas de Moros y Cristianos (hay debate en la calle sobre si la efeméride es en 2026 o en 2027) se lleva 88.863 euros.

Mientras, contratos esenciales para Calp experimentan ahora una subida. El de socorrismo se va a 844.000 euros al año y el de limpieza de playas alcanza los 817.000 euros.

El presupuesto salió adelante con los votos a favor del tripartito. La oposición, PP y Defendamos Calpe, votó en contra.