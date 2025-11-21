Los bonos consumo funcionan de maravilla en Dénia: impacto de 143.513 euros en solo 7 días en el comercio local

Los bonos consumo dan vida al comercio local y de proximidad. No obstante, la Diputación de Alicante decidió dejar colgados este año a los ayuntamientos y no ha financiado campañas que permitieron recuperar el consumo y el brío comercial durante la crisis del covid. Dénia decidió hacer bonos por su cuenta y ha destinado 216.750. "Están funcionado de maravilla", ha destacado el consistorio en sus redes sociales. La campaña comenzó el 11 de noviembre y el martes 18, a las 14 horas, en siete días de poder gastar los bonos consumo, los vecinos ya han cajenado bonos por un importe de 59.930 euros. El impacto en los comercios locales (participan 112 comercios) ha sido hasta ahora de 143.513 euros.

La campaña, en los días previos a la Navidad, es muy atractiva para los consumidores. El último día para cambiar bonos es el lunes 24. No obstante, al día siguiente, a las 9 horas, comienza "la repesca, un a nueva oportunidad para quienes se quedaron sin bonos".

Los vecinos de Dénia han podido comprar a mitad de precio bonos por valor de hasta 100 euros. El ahorro es un gancho insuperable. Y estas compras fidelizan. Los clientes descubren todo lo bueno (y es mucho) que tienen los comercios locales.

Bonos también en Xàbia y Calp

Ahora Xàbia también iniciará la campaña de bonos consumo de Navidad. Ha habido polémica. El PSOE denunció que los vecinos se quedaban este año sin estos atractivos descuentos. El gobierno local (PP, CpJ y Vox) se puso las pilas y ha destinado 200.000 euros a bonos consumo. La alcaldesa de Calp, Ana Sala, avanzó en el último pleno, el de la aprobación de los presupuestos, que su municipio también sacará bonos.