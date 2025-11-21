Más chalés de lujo "colgados" del linde del Montgó en Xàbia

Otro zarpazo en la montaña. Los chalés de lujo se arriman a la frontera. En los acantilados, la frontera es el abismo. En el Montgó, la frontera es el linde entre el suelo urbanizable y el parque natural.

La construcción va a toda mecha en Xàbia. El presupuesto para 2026 prevé que los ingresos que llegan de la actividad urbanística sigan aumentado. La recaudación por impuestos indirectos pasa de 2.440.000 a 2.630.000 euros. Ese plus de 190.000 euros procede "íntegramente" de la "evolución positiva" del urbanismo y del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras (ICIO). Por tanto, los ya pingües ingresos urbanísticos seguirán engordando la hucha municipal.

A la izquierda, el "tossal"protegido de Santa Llúcia y, a la derecha, los nuevos chalés y las grúas / A. P. F.

Los chalés de lujo, un segmento urbanístico que no sabe de crisis en Xàbia, encuentran suelo cuando parece que se ha agotado. No vale cualquier parcela. Estas viviendas ganan mucho (en precio, claro) cuando tienen vista al mar, a los acantilados y a la bahía. Las promotoras esquivan la falta de suelo comprando chalés antiguos y derribándolos. También van conquistando nuevas laderas. A los chalés colgados de los acantilados se suman ahora los que se columpian en el linde del Montgó y están fuera de urbanizaciones ya consolidadas de la falda de esta montaña, la Corona o la Cuesta de San Antonio.

La panorámica desde la ladera que ahora vive el frenesí urbanísico / A. P. F.

Una ladera a la que ahora se ha trasladado el furor urbanístico es la que está junto a la carretera de les Planes y sobre la calle Lastres. Se halla muy próxima al cerro protegido de Santa Llúcia. De hecho, está, de alguna forma, metida entre el suelo protegido del Montgó y el de Santa Llúcia. Es una ladera muy abrupta y con fuerte inclinación. Pero la arquitectura de los chalés de lujo no le hace ascos a las parcelas "imposibles".

La actividad urbanística es aquí frenética desde hace meses. Se ha terminado un imponente chalé y se está construyendo otro de similar factura. Se han realizado desmontes. Otro chalé, alzado sobre un zócalo de grandes muros de piedra, tiene ya totalmente terminada la estructura.

Una bella panorámica

El paisaje tiene gancho. A un lado queda el "tossal" de Santa Llúcia y a otro otro cerro repleto de pinos (algunos secos y muertos). Entremedias, se divisa la cúpula de cerámica azul de la ermita del Calvari, la torre de la iglesia gótica, el pueblo y la bahía, cerrada al sur por el Cap Prim.