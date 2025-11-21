«La educación y concienciación ambiental es fundamental»

PREGUNTA: Dan servicio a 52 municipios de la Marina Alta y Baixa junto a El Campello, con alrededor de 427.000 habitantes. ¿Con qué instalaciones cuenta el Consorcio Mare para gestionar estos residuos?

RESPUESTA: Con el Complejo Ambiental de El Campello, con siete ecoparques móviles, seis islas ecológicas y estamos ultimando los ecoparques fijos de Benidorm y Pedreguer, y estamos estudiando seguir ampliando nuestra red de ecoparques para estar cerca de toda la ciudadanía y facilitar la separación en origen de los residuos.

P: ¿Cuál es el rendimiento actual de El Complejo Ambiental de El Campello?

R: Tenemos un rendimiento espectacular: cumplimos con los objetivos de la normativa europea, no superando el 39 % que es el máximo que se puede destinar a vertedero, y somos un referente en la Comunitat Valenciana y España.

P: Recientemente, han aprobado el último trámite administrativo pendiente para el inicio de las obras de la futura Planta de Tratamiento de Voluminosos. ¿Qué va a suponer esta nueva instalación para la ciudadanía?

R: Un salto de calidad y un servicio más a todos los ciudadanos. Gracias a la subvención de más de 5 millones de la Generalitat Valenciana, que cubrirá el 95 % del coste, vamos a poder tratar muchos más residuos voluminosos. Actualmente, tratamos 10.000 toneladas y, con la nueva planta, podremos tratar hasta 30.000 toneladas. Además, reduciremos el canon por el tratamiento de voluminosos, reduciendo incluso a la mitad el precio que pagan actualmente los municipios.

P: Dentro de las labores del consorcio, dedican un espacio a la sensibilización y la educación ambiental. ¿Qué acciones están desarrollando actualmente al respecto?

R: Es fundamental la educación y la concienciación ambiental, especialmente para los niños y jóvenes. En estos momentos, con el apoyo de la Generalitat Valenciana, estamos realizando acciones educativas en los 52 municipios del Consorcio, con las que alcanzaremos a más de 20.000 personas. Mediante visitas guiadas al Complejo Ambiental de El Campello, a instalaciones como ecomóviles e islas ecológicas, y acciones innovadoras como escape rooms en centros escolares y puntos informativos en espacios naturales, como nuestras playas, para también explicar a los turistas la importancia de separar en origen. También realizamos cartelería informativa, como folletos en valenciano, castellano e inglés sobre la separación de residuos, y campañas de publicidad en medios de comunicación locales y comarcales para acercar la separación, el reciclaje y la reducción de residuos a nuestros ciudadanos.

P: Una de las prioridades de su presidencia era estar cerca de los municipios para apoyar la gestión de residuos local, especialmente en los más pequeños. ¿Cómo ha implementado mejoras en este sentido?

R: Para nosotros, son fundamentales los municipios más pequeños, porque son los que menos recursos tienen. Cuando llegamos al Consorcio Mare, solo había un ecoparque móvil: ahora disponemos de siete ecomóviles que visitan cada semana los 52 municipios consorciados. Y, además, en todos los valles, tenemos un ecomóvil todos los días de la semana: de esta manera los ciudadanos solo deben trasladarse al municipio de al lado para poder reciclar sus residuos. Hemos adquirido también seis islas ecológicas, que permiten reciclar seis fracciones de residuos más a parte de los contenedores de separación viarios. Gracias a estas instalaciones, 4.500 habitantes de seis municipios pueden reciclar hasta 11 residuos sin salir de su casa. Estamos en contacto constante con alcaldes y concejales para identificar sus necesidades y ayudarles en todo lo que esté en nuestra mano. Por ejemplo, estamos diseñando ahora folletos sobre los horarios de ecoparques móviles agrupados por municipios para que la ciudadanía, especialmente aquella con más dificultades para usar la página web o las redes sociales, sepa en todo momento dónde estará su ecomóvil y cuando puede usarlo.

P: Uno de los objetivos establecidos por la UE es lograr que tan solo el 10% de los residuos municipales terminen en vertederos para 2035. ¿Cómo se puede cumplir esta meta?

R: Creo que este Consorcio lo logrará. En 2025, ya nos encontramos por debajo del límite de un 40 % de residuos destinados a vertedero que marca la normativa. Si aumentamos la recogida separada de la materia orgánica, especialmente en los municipios más grandes de la Marina Baixa, vamos a reducir mucho lo que se destina a vertedero. También será muy importante la implantación de dos residuos clave, el textil usado y el aceite de cocina usado, dos fracciones para la que nos solicitan apoyo los municipios. El textil representa el 11 % de los residuos destinados a vertedero tras ser tratados en la Planta: si reducimos ese dato mejoraremos la recuperación. Para ello, estamos implantando una recogida consorciada mediante contenedores de textil que ya hemos instalado en Benidorm, la Vila Joiosa, en Benimantell, Sella y Tàrbena. Poco a poco, seguiremos ampliando esta red, para evitar que el textil acabe en el contenedor de resto y así evitar que se deposite en vertedero. Con la nueva Planta de Voluminosos, los nuevos contenedores de textil y aceite usado, el aumento de usuarios de ecoparques móviles y las próximas bonificaciones a usuarios, lograremos dar una segunda vida a muchos residuos. Creo que con todas las mejoras que estamos realizando lograremos cumplir esa meta en los próximos 10 años.