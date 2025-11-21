José Juan Reus: "La gente que nos visita valora nuestras instalaciones y las explicaciones"

PREGUNTA: ¿Qué papel tiene el mundo del vino dentro de la industria de la Marina Alta?

RESPUESTA: Yo quisiera remarcar la importancia de la industria agroalimentaria y el papel fundamental que tienen las cooperativas en la misma. La cooperativa de Xaló en la actualidad cuenta con unos 390 socios que trabajan alrededor de 400 hectáreas de viñas, mayoritariamente de las variedades de Moscatel de Alejandría y Giró.

En nuestra zona la propiedad está muy repartida y la cooperativa representa la unión de los pequeños propietarios, permitiendo con su trabajo aportar unos ingresos muy importantes para la economía de mucha gente. Creo que el vino y la bodega tienen una gran importancia a nivel económico tanto por su producción agrícola como su aportación al sector turístico de la comarca. Con nuestro trabajo se mantiene el paisaje, elemento fundamental para el turismo. Y nuestros productos permiten al sector hostelero comarcal ofrecer un producto único a los turistas que nos visitan, permitiendo una colaboración mutuamente beneficiosa.

Tienda de Bodegas Xaló / Bodegas Xaló

P: Recientemente Bodegas Xaló particpó en Alicante Gastronómica 2025, ¿cómo fue el recibimiento de los asistentes?

R: La Bodega de Xaló participa en Alicante Gastronómica desde hace varios años y la experiencia es muy gratificante. Los asistentes al evento tienen la posibilidad de descubrir nuestra producción y el resultado es muy satisfactorio. Eventos como Alicante Gastronómica nos permiten darnos a conocer y sabemos que quien prueba nuestras elaboraciones repite. Este año 2025 ha sido extraordinario y ya estamos trabajando para que la edición de 2026 aún sea mejor. Aprovecho para felicitar a los organizadores y trabajadores de Alicante Gastronómica por su trabajo, esfuerzo y dedicación.

P: ¿Cuál es el producto más característico de Bodegas Xaló? ¿Y el que más éxito tiene?

R: Lo más característico de los vinos de la Bodega Xaló es que se elaboran con dos variedades autóctonas muy poco conocidas en el resto de España. Por un lado, tenemos una variedad de uva tinta, la Giró, y, por otro lado, y más conocida, la Moscatel de Alejandría. La moscatel de la Marina Alta como consecuencia de la cercanía al mar es diferente a las demás, con una riqueza aromática particular. Evidentemente estamos orgullosos de todos nuestros vinos, pero contestando tu pregunta quizás deba señalar como producto más característico la mistela, tanto la tradicional como la negra, que están consiguiendo importantes premios y como producto que más éxito tiene en la actualidad yo resaltaría el vino “Bahía Denia”, que tiene una frescura y aromas muy particulares y únicos.

P: ¿Cuál es la imagen que quieren presentar a la gente que compra sus productos o que está pensando en comprarlos?

R: En la Bodega elaboramos una gran variedad de vinos y mistelas, tenemos más de 30 referencias. Todas ella son fruto del esfuerzo y del cariño de nuestros agricultores, pero yo resaltaría que nuestros vinos se elaboran con dos variedades autóctonas muy poco conocidas en el resto de España. Por un lado, tenemos una variedad de uva tinta, la Giró, y por otro lado, y más conocido, la Moscatel de Alejandría. La moscatel de la Marina Alta como consecuencia de la cercanía al mar es diferente a los demás, con una riqueza aromática particular, por lo que los vinos de Bodegas Xaló tienen una frescura y aromas muy particulares y únicos.

Bodegas Xaló cuenta con una gran variedad de vinos y otras bebidas destiladas / Bodegas Xaló

P: ¿Como definiría la experiencia de visitar sus bodegas?

R: La gente que nos visita y en especial aquella que viene a las catas que organizamos nos cuenta que lo que más valora es tanto ver las instalaciones de producción de una bodega moderna cómo que se les explique el funcionamiento desde la llegada de la uva, la producción del vino, su embotellamiento, su comercialización. Y por supuesto, y como no puede ser de otra forma, cuando prueban nuestros caldos acompañados de embutidos de la zona.

P: ¿Han pensado en expandir sus instalaciones de producción a otros puntos de la provincia o de la comunitat valenciana?

R: Nuestra cooperativa produce y comercializa los productos de Xaló, Llíber, Benissa, Alcalali por lo que de necesitar expandir nuestras instalaciones lo haríamos en dichos pueblos o alrededor de la comarca. Y la realidad es que necesitamos expandirlas y estamos estudiando dónde. Pero quisiera remarcar que nuestra cooperativa en su tienda comercializa otros productos agroalimentarios de nuestra comunidad que compramos a otras cooperativas y proveedores. La Cooperativa mantiene relaciones comerciales estables con varios proveedores que tienen nuestra tienda a su disposición. Es parte de nuestra filosofía cooperar con otros agricultores ya que juntos tenemos más fuerza y podemos dar mayor visibilidad a nuestros productos.