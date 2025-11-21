Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Foro Comarcal La Marina

José Luís Catalá: “El futuro de las pymes estará definido por la digitalización integral”

José Luís Catalá, CEO de DASS

José Luís Catalá, CEO de DASS / DASS

Mapi Casabán

Mapi Casabán

Ondara

La visión emprendedora de José Luis Catalá dio origen a DASS en 1988, dedicada inicialmente a la venta de mobiliario y material de oficina. Casi cuatro décadas después, la empresa se ha convertido en todo un referente en el mundo de la tecnología, soluciones y servicios. Su fundador y CEO habla con Levante-EMV para repasar una trayectoria marcada por la profesionalidad y la dedicación.

PREGUNTA: ¿Cuáles son los valores principales de la empresa?

RESPUESTA: Para mí, los valores de innovación, pasión, compromiso, calidad e integridad son fundamentales y forman parte de la manera en la que entiendo mi trabajo. En conjunto, estos valores no solo guían mi forma de trabajar, sino que también impulsan mi contribución al crecimiento y éxito de la empresa.

P: ¿Qué piensa que aporta DASS al mundo de la tecnología, al menos en la Marina Alta o en la Comunitat Valenciana?

R: Después de casi 40 años trabajando en el sector de las pymes y en el ámbito de la tecnología, he tenido la oportunidad de vivir y liderar una transformación profunda. En este tiempo hemos visto cómo la digitalización ha pasado de ser una opción a convertirse en un pilar fundamental para la competitividad de cualquier empresa.

Durante este recorrido, he tenido la suerte de acompañar a muchos negocios en su crecimiento, adaptándonos juntos a cada cambio tecnológico y buscando siempre simplificar procesos, mejorar la productividad y aportar valor real.

P: ¿Qué tendencias tecnológicas creéis que marcarán el futuro de las pymes?

R: Estamos convencidos de que el futuro de las pymes estará definido por la Inteligencia Artificial, el aprendizaje automático, la digitalización integral, la nube, la ciberseguridad y la analítica avanzada de datos. En DASS nos adelantamos a estos cambios, desarrollando soluciones que ponen estas tecnologías al alcance de nuestros clientes. Nuestro objetivo es acompañarlos en cada paso de su transformación digital, impulsando su crecimiento y consolidándonos como su socio estratégico de confianza en la era tecnológica.

Mapas de productos y proveedores de DASS

Mapas de productos y proveedores de DASS / DASS

P: ¿Cuál es el planteamiento de DASS ante la Inteligencia Artificial, que cada vez está más presente en la sociedad?

R: Nosotros implementamos soluciones de software que ya integran la IA, lo que ofrece a las empresas muchas ventajas competitivas como la automatización de tareas, el ahorro de tiempo, la reducción de costes, y en definitiva una mayor eficiencia operativa y capacidad de adaptarse al cambio.

La IA ha llegado para quedarse. Y no debe entenderse como una amenaza, sino como una oportunidad de evolucionar y de liderar el futuro.

P: Entre los servicios que ofrecen, destaca el de Ciberseguridad, sobre todo por los tiempos que corren. ¿Cuál es la prioridad de DASS a la hora de ofrecer este servicio?

R: Aunque muchas pequeñas empresas creen que no son objetivo de los ciberdelincuentes, la realidad es que más del 60% de los ciberataques se dirigen a negocios con menos de 100 empleados. La prioridad de DASS a la hora de ofrecer servicios de ciberseguridad es proteger la información y los sistemas de sus clientes frente a posibles amenazas. Nuestra empresa está registrada en el INCIBE, contamos con la certificación ENS, y trabajamos en la obtención de nuevas certificaciones que refuercen nuestro compromiso con la excelencia en seguridad. Además, colaboramos con proveedores líderes del sector .

P: La empresa cuenta con delegaciones en Ondara, Alicante y Castellón, ¿están pensando en expandirse a otros territorios?

R: Desde nuestras delegaciones, operamos en toda la Comunidad Valenciana. Actualmente, desarrollamos una actividad intensa en el sur de la provincia de Valencia y en la zona norte a través de nuestra delegación en Castellón. Nuestro proyecto contempla seguir expandiéndonos y consolidar nuestra presencia en toda la región.

P: ¿Cómo ha cambiado DASS en estas cuatro décadas?

R: Hemos evolucionado desde sistemas muy básicos hasta soluciones integrales en la nube, herramientas de automatización, analítica avanzada y nuevas formas de trabajar que han permitido a las pymes ser más eficientes, seguras y escalables. Mirando hacia atrás, los avances han sido enormes; mirando hacia adelante, sigo teniendo la misma ilusión por seguir innovando, aprendiendo y ayudando a las empresas a afrontar los nuevos retos tecnológicos con la experiencia acumulada y con una visión clara de futuro.

P: Por último, ¿cuál sería la palabra que mejor resume vuestra historia en el sector técnológico?

R: La palabra que mejor resume nuestra historia es confianza. Tanto nuestros partners como el equipo de DASS nos permiten ofrecen confianza a nuestros clientes a través de soluciones tecnológicas de primer nivel y de un servicio cercano y personalizado. Estos han sido los dos pilares de una relación sólida y duradera tanto con el sector como con los clientes.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Hallan el cadáver de un hombre de 50 años en una calle de Xàbia
  2. El histórico 'Limón Express' busca nuevo futuro
  3. Comienzan los trabajos para reflotar el gran velero que lleva 110 días encallado en Xàbia
  4. Costas exige a Xàbia que suprima un aparcamiento ilegal para 300 coches junto al mar
  5. A mi abuelo lo fusilaron y a mi abuela y mi padre los echaron de casa en Pedreguer para hacer allí el cuartel de la Falange
  6. Rescatan en helicóptero en plena noche a una joven de 19 años en la cala dels Testos de Benitatxell
  7. Condenado a nueve años de cárcel por violar a una mujer ebria en una discoteca de Dénia
  8. Controlado el incendio declarado en el Montgó, junto a la carretera de Jesús Pobre a la Xara

«La educación y concienciación ambiental es fundamental»

«La educación y concienciación ambiental es fundamental»

Los grandes retos: empleo estable, diversificar o la vivienda asequible

Los grandes retos: empleo estable, diversificar o la vivienda asequible

José Juan Reus: "La gente que nos visita valora nuestras instalaciones y las explicaciones"

José Luís Catalá: “El futuro de las pymes estará definido por la digitalización integral”

La exposición ‘Juan Chabás, la mirada atenta de la generación del 27’ recorre la trayectoria vital y literaria del escritor de Dénia

La exposición ‘Juan Chabás, la mirada atenta de la generación del 27’ recorre la trayectoria vital y literaria del escritor de Dénia

Los bonos consumo funcionan de maravilla en Dénia: impacto de 143.513 euros en solo 7 días en el comercio local

Los bonos consumo funcionan de maravilla en Dénia: impacto de 143.513 euros en solo 7 días en el comercio local

Pego instala los primeros puntos selfie de la Comunitat Valenciana para facilitar los recuerdos fotográficos de los turistas

Pego instala los primeros puntos selfie de la Comunitat Valenciana para facilitar los recuerdos fotográficos de los turistas

Más chalés de lujo "colgados" del linde del Montgó en Xàbia

Más chalés de lujo "colgados" del linde del Montgó en Xàbia
Tracking Pixel Contents