José Luís Catalá: “El futuro de las pymes estará definido por la digitalización integral”

La visión emprendedora de José Luis Catalá dio origen a DASS en 1988, dedicada inicialmente a la venta de mobiliario y material de oficina. Casi cuatro décadas después, la empresa se ha convertido en todo un referente en el mundo de la tecnología, soluciones y servicios. Su fundador y CEO habla con Levante-EMV para repasar una trayectoria marcada por la profesionalidad y la dedicación.

PREGUNTA: ¿Cuáles son los valores principales de la empresa?

RESPUESTA: Para mí, los valores de innovación, pasión, compromiso, calidad e integridad son fundamentales y forman parte de la manera en la que entiendo mi trabajo. En conjunto, estos valores no solo guían mi forma de trabajar, sino que también impulsan mi contribución al crecimiento y éxito de la empresa.

P: ¿Qué piensa que aporta DASS al mundo de la tecnología, al menos en la Marina Alta o en la Comunitat Valenciana?

R: Después de casi 40 años trabajando en el sector de las pymes y en el ámbito de la tecnología, he tenido la oportunidad de vivir y liderar una transformación profunda. En este tiempo hemos visto cómo la digitalización ha pasado de ser una opción a convertirse en un pilar fundamental para la competitividad de cualquier empresa.

Durante este recorrido, he tenido la suerte de acompañar a muchos negocios en su crecimiento, adaptándonos juntos a cada cambio tecnológico y buscando siempre simplificar procesos, mejorar la productividad y aportar valor real.

P: ¿Qué tendencias tecnológicas creéis que marcarán el futuro de las pymes?

R: Estamos convencidos de que el futuro de las pymes estará definido por la Inteligencia Artificial, el aprendizaje automático, la digitalización integral, la nube, la ciberseguridad y la analítica avanzada de datos. En DASS nos adelantamos a estos cambios, desarrollando soluciones que ponen estas tecnologías al alcance de nuestros clientes. Nuestro objetivo es acompañarlos en cada paso de su transformación digital, impulsando su crecimiento y consolidándonos como su socio estratégico de confianza en la era tecnológica.

Mapas de productos y proveedores de DASS / DASS

P: ¿Cuál es el planteamiento de DASS ante la Inteligencia Artificial, que cada vez está más presente en la sociedad?

R: Nosotros implementamos soluciones de software que ya integran la IA, lo que ofrece a las empresas muchas ventajas competitivas como la automatización de tareas, el ahorro de tiempo, la reducción de costes, y en definitiva una mayor eficiencia operativa y capacidad de adaptarse al cambio.

La IA ha llegado para quedarse. Y no debe entenderse como una amenaza, sino como una oportunidad de evolucionar y de liderar el futuro.

P: Entre los servicios que ofrecen, destaca el de Ciberseguridad, sobre todo por los tiempos que corren. ¿Cuál es la prioridad de DASS a la hora de ofrecer este servicio?

R: Aunque muchas pequeñas empresas creen que no son objetivo de los ciberdelincuentes, la realidad es que más del 60% de los ciberataques se dirigen a negocios con menos de 100 empleados. La prioridad de DASS a la hora de ofrecer servicios de ciberseguridad es proteger la información y los sistemas de sus clientes frente a posibles amenazas. Nuestra empresa está registrada en el INCIBE, contamos con la certificación ENS, y trabajamos en la obtención de nuevas certificaciones que refuercen nuestro compromiso con la excelencia en seguridad. Además, colaboramos con proveedores líderes del sector .

P: La empresa cuenta con delegaciones en Ondara, Alicante y Castellón, ¿están pensando en expandirse a otros territorios?

R: Desde nuestras delegaciones, operamos en toda la Comunidad Valenciana. Actualmente, desarrollamos una actividad intensa en el sur de la provincia de Valencia y en la zona norte a través de nuestra delegación en Castellón. Nuestro proyecto contempla seguir expandiéndonos y consolidar nuestra presencia en toda la región.

P: ¿Cómo ha cambiado DASS en estas cuatro décadas?

R: Hemos evolucionado desde sistemas muy básicos hasta soluciones integrales en la nube, herramientas de automatización, analítica avanzada y nuevas formas de trabajar que han permitido a las pymes ser más eficientes, seguras y escalables. Mirando hacia atrás, los avances han sido enormes; mirando hacia adelante, sigo teniendo la misma ilusión por seguir innovando, aprendiendo y ayudando a las empresas a afrontar los nuevos retos tecnológicos con la experiencia acumulada y con una visión clara de futuro.

P: Por último, ¿cuál sería la palabra que mejor resume vuestra historia en el sector técnológico?

R: La palabra que mejor resume nuestra historia es confianza. Tanto nuestros partners como el equipo de DASS nos permiten ofrecen confianza a nuestros clientes a través de soluciones tecnológicas de primer nivel y de un servicio cercano y personalizado. Estos han sido los dos pilares de una relación sólida y duradera tanto con el sector como con los clientes.