Pego instala los primeros puntos selfie de la Comunitat Valenciana para facilitar los recuerdos fotográficos de los turistas

Hacerse un selfi en Pego nunca fue tan fácil. El ayuntamiento ha instalado dos puntos para facilitar las ‘autofotos’, dos tótems físicos equipados con soportes estables para el móvil. Estos puntos facilitan a los visitantes, o quien lo desee, tomarse un autoretrato sin renunciar al paisaje de fondo y sin depender de nadie. Se trata de los primeros puntos selfi instalados en toda la Comunitat Valenciana.

Estos dos tótems están situados en puntos clave del recorrido urbano, convirtiéndose en paradas obligatorias para quienes deseen capturar su visita con el mejor encuadre y junto a algunos de los monumentos más representativos de la localidad, “la Plaza del Ayuntamiento, con vistas privilegiadas a la Iglesia de la Asunción, punto neurálgico de las visitas y actividades de la población; y el Portal de Sala, la única de las tres puertas que daban entrada en el pueblo que queda en pie”, explica el concejal de Turismo, Ricardo Sendra.

Hacerse un selfi en Pego es sencillo y los encuadres tienen historia / Levante-EMV

Los nuevos puntos selfie también cuentan con un sistema que se activa escaneando un código QR. Se accede a una web con información de cada lugar, con audioguía en varios idiomas, las redes sociales de Pego, otros puntos de interés y rutas, la agenda de actividades de Pego y la web de turismo.

Este proyecto de la Ruta Fotográfica de Pego es una experiencia turística patentada y comercializada por la empresa española TURS take your selfie”. Gracias a su tecnología basada en geolocalización y big data, el sistema permite recopilar información útil sobre el flujo de visitantes: procedencia, frecuencia de uso o estacionalidad, entre otros datos relevantes para la planificación turística.

Los puntos selfi no solo buscan ofrecer una imagen perfecta, sino también involucrar al visitante en la promoción del destino. Solo tienes que hacerte una foto, compartirla en redes sociales y etiquetar a @aj_pego para formar parte de esta nueva experiencia turística.