Viento y rescoldos: Xàbia vigila la pinada del Montgó que se prendió fuego ayer
Un retén de bomberos permanece en la zona para evitar que se reproduzca el incendio
Mañana fría y de fuerte viento. Los incendios no se apagan cuando ya no hay llama. Hay que seguir alerta. Hoy se dan las condiciones para que el fuego que se declaró en la tarde de ayer en el Montgó, junto a la urbanización la Ermita, en término de Xàbia, se reproduzca. De hecho, esta mañana, los rescoldos, avivados por el viento, han vuelto a humear. Ha saltado la alarma. En seguida, se ha extremado la vigilancia.
Ha acudido una dotación de bomberos de Dénia. Protección Civil de Xàbia siempre está alerta. Para evitar nuevos sustos, el retén de bomberos permanecerá en la zona del incendio de ayer. Además, ya se sabe que en el Montgó nunca se puede bajar la guardia y menos tras los sustos de los últimos días. En 9 días, se han declarado tres incendios en la ladera sur, la de Jesús Pobre y Xàbia, del parque natural. Hay muchos pinos secos y muertos que pueden convertirse en combustible para el fuego.
