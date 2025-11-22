Adolfo Vanalocha: "En HCB Dénia atendemos a pacientes de más de 30 países"

PREGUNTA: ¿Qué aporta el Hospital HCB Dénia que no aporta ningún otro? ¿Cuáles son sus puntos más innovadores?

RESPUESTA: HCB Dénia sigue el modelo de HCB Hospitales, un modelo diferencial basado en atención humana, accesibilidad y tecnología, integrados en un mismo sistema. En HCB Dénia hemos renovado nuestro servicio de mensajería instantánea y la app para que los pacientes puedan gestionar citas, acceder a informes y consultar historiales clínicos de forma sencilla y segura.

En el ámbito asistencial, contamos con unidades especializadas que representan un valor añadido para la comarca: Unidad de Oncología con comité multidisciplinar semanal; Unidad de Obesidad con enfoque integral; Unidad del Dolor con técnicas avanzadas poco disponibles en la región y Dermatología Avanzada, Cirugía Protésica de Alta Precisión y servicios ampliados en Neurología, Cardiología o Digestivo.

Entrada de HCB Dénia / Ruslan BoBak

P: ¿Desde cuándo atiende HCB a paciente extranjero y cuán eficiente es este servicio?

R: La atención internacional forma parte del modelo HCB desde hace 40 años y el origen es la matriz HCB Benidorm. En HCB Denia atendemos habitualmente a pacientes de más de 30 nacionalidades, lo que nos ha permitido desarrollar una estructura muy eficiente para esta población. Disponemos de: gestión especializada de seguros internacionales, personal multilingüe, acompañamiento administrativo, circuitos adecuados y comunicación asistencial adaptada, soporte digital en varios idiomas gracias a los sistemas de IA. Este servicio no es un añadido, sino una línea estratégica que aporta valor a la comarca y contribuye a su posición como destino de turismo residencial y de salud.

P: ¿Cuáles son los principales valores que caracterizan al Hospital HCB?

R: Humanización y cercanía: Atención directa, sin listas de espera y con una organización centrada en la persona. Nuestro equipo humano es nuestro principal activo. Excelencia clínica y enfoque multidisciplinar: Ampliación continua de plantillas médicas y trabajo coordinado entre especialidades para ofrecer soluciones integrales. Innovación responsable: Integración progresiva de tecnología, digitalización, IA, nuevos equipamientos y mejora de instalaciones para garantizar una asistencia moderna, segura y eficiente. Estos valores consolidan un modelo propio que combina profesionalidad, solvencia técnica y atención cercana.

Instalaciones interiores del HCB Dénia / Ruslan BoBak

P: ¿Cuál es la visión de futuro del Hospital HCB?﻿

R: Nuestra visión es seguir creciendo como grupo sanitario privado de referencia en la Marina Alta y La Safor, alineando tres objetivos estratégicos: Ampliar capacidades asistenciales: Más especialidades, más unidades avanzadas y mayor capacidad resolutiva para evitar desplazamientos a grandes ciudades. Profundizar en digitalización: Impulsar herramientas que faciliten la relación con el paciente: IA, telemedicina, accesos digitales más eficientes y servicios conectados. Atraer y consolidar talento: promover un entonro laboral estable, multidisciplinar y de formación continua.