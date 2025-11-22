¿Qué posibilidades ofrece Noguera Mar Hotel que otros hoteles de Dénia no pueden?

Tenemos la inmensa suerte de ofrecer el Mediterráneo literalmente a los pies de nuestros clientes. Nuestro hotel se encuentra en un emplazamiento privilegiado, en una pequeña bahía entre dos ríos y con vistas al golfo de Valencia. Somos anfitriones por naturaleza, y el hecho de ser un alojamiento pequeño nos permite cuidar cada detalle y ofrecer un trato realmente a medida.

¿Cuál es el principal objetivo del hotel a la hora de atender a sus clientes?

Nuestro principal objetivo es que cada cliente disfrute del lujo de la personalización. Adoramos la tecnología para los procesos internos y la gestión, pero cuando se trata de nuestros huéspedes, nada puede sustituir a un trato personal y cercano.

El Restaurant Noguera también promete una experiencia en Dénia, de forma conjunta o independiente al hotel. ¿De qué forma mejora la visita del cliente?

El Restaurant Noguera y el Noguera Mar Hotel formamos un equipo que se complementa a la perfección. En el restaurante, nuestros clientes disfrutan de una terraza excepcional y de un servicio de cocina non-stop basado en nuestra gastronomía mediterránea autóctona. Estamos disponibles para desayunos, cafés, tapas, comidas, meriendas y cenas, ya sea en pareja, en familia o con amigos.

Interior del Noguera Mar Hotel. / N. M. H.

Se definen como un Hotel Cycling Friendly. ¿Por qué escogieron ofrecer este tipo de experiencias a los visitantes?

Nuestra provincia es uno de los destinos favoritos para el ciclismo de carretera, tanto de equipos profesionales como amateurs, gracias a su clima suave y al abundante sol. En nuestro caso, recibimos principalmente equipos europeos amateurs de todas las edades, que disfrutan entrenando en la Marina Alta. La comarca ofrece una costa singular y diversa, y valles mediterráneamente verdes que son un auténtico tesoro natural. El cicloturista, además, ha incrementado significativamente las pernoctaciones a lo largo del año, ayudándonos a desestacionalizar la actividad más allá de los meses de sol y playa.

¿Se han planteado expandir el negocio y abrir otro hotel en la Marina o en otro punto de la provincia?

Por ahora, nuestro compromiso con la mejora continua nos mantiene centrados en nuestro establecimiento. Aun así, el futuro siempre está lleno de retos e ilusión… y nunca se sabe.