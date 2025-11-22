Raúl Such: "Ofrecemos a nuestros huéspedes más espacio y comodidades privadas"

¿Cómo cambia la experiencia al reservar en uno de sus alojamientos en lugar de en un hotel convencional?

Alojarse en una de las villas, apartamentos o casas rurales de Plusholidays es sinónimo de libertad y flexibilidad. Este tipo de alojamientos ofrecen al huésped más espacio y comodidades privadas durante su estancia, eliminando los horarios, proporcionando más privacidad y, en resumen, ofreciendo una experiencia placentera y despreocupada.

Tienen alojamientos en otros puntos de la comarca e incluso del país como Palma de Mallorca o Marbella, ¿en qué otra zona de España les gustaría poder alojar a clientes?

En Plusholidays ofrecemos alojamientos en casi toda la costa española, las islas y también en numerosos destinos urbanos y rurales de nuestra geografía. Todo ello lo hacemos a través de nuestra red de colaboradores profesionales que seguimos ampliando día a día, con el objetivo de ofrecer alojamientos de calidad a nuestros clientes en toda España.

Instalaciones de uno de los alojamientos ofrecidos por Plusholidays / FEDERICO NUNEZ

¿Cuáles son las prioridades de Plusholidays a la hora de tratar con los clientes?

Los pilares de Plusholidays son la personalización y la calidad. Nuestros estándares se aplican tanto al producto, que es seleccionado cuidadosamente por nuestro equipo, como a la forma en que se presta el servicio, con un trato cercano, siempre disponibles para el huésped y con la confianza que nos proporcionan, tanto nuestra trayectoria como la profesionalidad de los partners con los que colaboramos.

¿Cómo definiría la experiencia de alojarse con Plusholidays?

Alojarse con nosotros es sinónimo de tranquilidad y comodidad, que es lo nuestros huéspedes desean. Ya sea durante las vacaciones o en un viaje de trabajo, todos buscamos alojamientos en los que descansar y disfrutar, sin tener que preocuparnos por nada. Y en eso, en Plusholidays somos especialistas.