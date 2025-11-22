El refinado arte de la cerámica y el astuto arte del comercio en la Dénia del siglo XI

La ruta de la cerámica es fascinante. Conecta lugares tan míticos como Al-Qal'a de Beni Hammad, una ciudad erigida en el siglo XI en lo que hoy es Argelia y declarada Patrimonio de la Humanidad; Cairuán (Túnez), cuyo nombre proviene del persa "Kâravân" (Caravana), topónimo que ya deja claro que fue lugar de paso de mercaderes; Cartago, Alejandría o a las iglesias románicas de Pisa (San Piero a Grado, San Sisto o San Zenón) en cuyos ábsides y fachadas están engastados los llamados "bacini", que son bellísimas cerámicas islámicas. En ese universo, está Dénia. La Daniya del siglo XI, la de la taifa de Muyahid y su hijo Ali, tenía su cosa belicosa (llegó a conquistar Cerdeña). Pero también fue una gran potencia comercial que mantuvo intercambios con el califato fatimí de Egipto (lo constatan los excepcionales bronces fatimíes hallados en 1920 al abrir una zanja para las tuberías del agua) y con ese territorio llamado Ifriqiya, que abrazaba el norte de África y cuya capital fue Cairuán.

Los hallazgos cerámicos en el arrabal grande de Dénia en excavaciones como la de la calle Ramón Ortega (allí hubo hornos y alfares) demuestran que a la taifa llegaban poderosas influencias de ese Mediterráneo que fue "Mare Nostrum" y luego, en la edad media, "a-Bhar al-Rum" ("mar de los romanos"), "al-Bahr al-Sham" ("mar de Siria") o "al-Bahr al Maghrib" ("mar de poniente" o "del Magreb"). Tocará ya cambiar la palabra cristal por orilla y decir que las cosas son del color de la orilla desde la que se mire.

El "Plat de la Nau" de Dénia, del siglo XI y expuesto en el Museo Arqueólico de la ciudad / J. A. Gisbert

Las cerámicas islámicas de Dénia son un tesoro y una ventana a la antigüedad. El "Plat de la Nau", esa cerámica con la representación de un barco islámico con las velas henchidas y curvadas como un alfanje, es mucho más que una pieza de excepcional belleza. Evoca la efervescencia comercial, las rutas marítimas que conectaban el Mediterráneo del siglo XI y un mundo en el que, como advierte el arqueólogo Josep A. Gisbert, las influencias viajaban de orilla a orilla. La cerámica no tenía fronteras. Y las halladas en Dénia, cerámicas en verde y manganeso, procedían de Túnez o tenían su impronta estética.

El viento del comercio

El arqueólogo habla de "aires de Túnez en la producción cerámica de Mallorca y Dénia". Y "aires" es un concepto acertadísimo. Ese viento era el que también daba brío a las singladuras comerciales. Y el astuto arte de comercio también alienta la exquisita y, a veces, taimada diplomacia. Gisbert señala que las misivas entre los "altos funcionarios" de Daniya y los de Ifriqiya destilan poesía. El comercio siempre ha ido unido a la persuasión de la palabra.

Atunes y una cenefa en la peculiar decoración de un ataifor / J. A. Gisbert

Estas cerámicas halladas en Dénia presentan iconografías singularísimas. Aparecen, además de naves islámicas, atunes, decoraciones reticulares o un motivo enigmático y sorprendente, el dibujo de una víbora.

Plato de cerámica con decoración reticular / J. A. Gisbert

Josep A. Gisbert ha investigado durante más de 30 años las cerámicas en verde y manganeso descubiertas en Dénia y sus conexiones con las producciones del norte de África y Mallorca. Ha realizado ponencias en congresos internacionales tan importantes como el que tuvo lugar el pasado año en Rávena (Italia). Ahora acudirá a Túnez, al congreso sobre la cerámica del África del Norte en la antigüedad ("La production et la circulation de la céramique en Afrique du Nord de l'Antiquité tardive a la période postmédiévale (VIe-XVIIIe siècle)". Tendrá lugar los días 2, 3 y 4 de diciembre. Reúne a los grandes expertos internacionales.

La conferencia de Gisbert se titula "Cerámicas en verde y manganeso de Túnez en Dénia (siglo XI). Aires de Túnez en la producción de Mallorca y Dénia". El congreso se desarrolla en la biblioteca nacional de Túnez y en el yacimiento de Oudhna, la romana Uthina, conjunto arqueológico declarado Patrimonio de la Humanidad. Lo organizan, entre otras destacadas instituciones, la École Française de Rome y The British Academy.