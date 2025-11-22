Rosario Donderis: "CREAMA se ha consolidado como un referente en el desarrollo local de la Marina Alta"

Cuando uno habla de la comarca de la Marina Alta da la sensación de que es un territorio próspero ¿cuáles son las áreas en las que necesita un refuerzo?

La Marina Alta es un territorio con un sinfín de recursos, pero mantiene importantes retos. Desde PACTE’MA y CREAMA generamos diversas iniciativas -subvencionadas por LABORA Servicio Valenciano de Empleo y Formación y por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, de la Generalitat Valenciana- enfocadas a lograr un desarrollo territorial más sostenible e igualitario, trabajando de manera colaborativa en diferentes sectores para dar solución a problemas como la estacionalidad del empleo, la dificultad de cubrir vacantes en sectores clave, la falta de diversidad del modelo productivo, el relevo generacional y la falta de rentabilidad en los sectores primarios, etc.

¿La estacionalidad sigue siendo un problema para la economía local? ¿Cada vez es menos determinante?

Sí, los datos muestran que cada verano la afiliación sube con fuerza y después cae cuando termina la temporada, especialmente en hostelería y comercio. Esa dependencia del turismo genera oscilaciones importantes en el empleo, sobre todo en los jóvenes, y en la estabilidad contractual. Desde PACTE’MA y CREAMA seguimos trabajando, a través de proyectos como Indústria Ocupa, Passaport Marina Alta, Xarxa Agrícola, Punt Nàutic, Observatori Marina Alta o Estrategia Marina Alta, para generar un modelo económico más diversificado que contribuya a la desestacionalización y una mayor calidad en el empleo.

Una de las áreas en las que trabajan es en el asesoramiento de emprendedores, ¿cuáles son las necesidades que detectan más a menudo entre quienes quieren empezar un negocio?

Las demandas del emprendimiento y del tejido empresarial de la comarca muestran una misma dinámica: la financiación continúa siendo la principal preocupación. Tanto quienes quieren iniciar un negocio, como las empresas ya consolidadas buscan información sobre subvenciones, microcréditos y vías de apoyo económico, ya sea para impulsar nuevos proyectos empresariales, nuevas inversiones o para asegurar liquidez en momentos puntuales.

Desde nuestro servicio de asesoramiento a emprendedores se insiste, no obstante, en que el acceso a ayudas es sólo una parte del proceso. A los emprendedores se les acompaña para que maduren su idea de negocio, analicen el mercado, la competencia y los precios, y tengan en cuenta aspectos esenciales como la forma jurídica o las obligaciones fiscales y trámites de inicio.

¿Qué es lo que más les demanda el tejido empresarial de la zona?

Tenemos un modelo productivo tremendamente focalizado en el sector servicios y, más concretamente, en el turístico; es el sector generador de actividad económica. La hostelería sigue tirando del empleo, la demanda sigue siendo camareros/as, ayudantes de cocina y cocineros/as.

También hay mucha demanda en el sector servicios, personal de limpieza, camareras de pisos, dependientes/as y personal para atención al público.

Las otras demandas se centran en auxiliares administrativos/as tanto para gestorías, inmobiliarias, empresas de servicios, etc. En este año también ha ido aumentando las demandas, de fontanería, jardinería, electricidad y soldadura.

En paralelo, las empresas de la comarca muestran interés por participar en las campañas de dinamización y eventos organizados a nivel local, conscientes del valor que aportan en visibilidad y conexión con la comunidad. Las jornadas formativas, cada vez más demandadas, se han convertido en una herramienta clave para actualizar conocimientos, mejorar la competitividad y contribuir a la digitalización de las pymes.

Las compañías más afianzadas ¿recurren a Creama para contratar personal?

Sí, ya que CREAMA es una entidad que trabaja directamente con los sectores clave de la Marina Alta (turismo, hostelería, comercio, construcción, servicios, etc.) y eso le permite entender las necesidades reales de cada empresa, anticipar perfiles necesarios según temporada y ofrecer asesoramiento a medida. Este conocimiento territorial es un valor añadido que otras plataformas de empleo no proporcionan. Además, al estar presente en varios municipios de la comarca de la Marina Alta, esto garantiza la cercanía y la atención personalizada durante el proceso de selección de las empresas.

¿Cómo han evolucionado los servicios de Creama desde que comenzaron en 1994 hasta hoy? ¿En qué ha cambiado el panorama laboral en la comarca?

En CREAMA, trabajamos desde hace más de tres décadas con un objetivo claro: impulsar el desarrollo económico, social y territorial de nuestra comarca, ofreciendo servicios de proximidad a través de nuestras agencias distribuidas por los 9 municipios que forman parte del consorcio: Benissa, Calp, Dénia, Gata de Gorgos, Pedreguer, Pego, Teulada-Moraira, Xàbia y El Verger, y con el apoyo de la Excma. Diputación Provincial de Alicante y Labora.

En estos 30 años, CREAMA se ha consolidado como un referente en el desarrollo local de la Marina Alta, dentro y fuera de la comarca, atendiendo a más de 700.000 personas y gestionando 73 millones de euros, cinco de los cuales proceden de fondos europeos.

Además, hemos ejecutado 85 proyectos comarcales y potenciado una red activa de agencias de desarrollo local con nueve sedes, tras la reincorporación de El Verger. A lo largo de este periodo hemos ayudado a crear más de 5.200 empresas y hemos impulsado 100.451 acciones de orientación laboral.

Actualmente somos la secretaría técnica del Acuerdo por el Empleo de la Marina Alta – PACTE’MA, que aglutina a 32 municipios de la comarca, a las organizaciones empresariales y sindicales y a otras entidades comprometidas con el desarrollo económico de nuestro territorio. PACTE’MA ha supuesto un revulsivo para la Marina Alta y nos ha situado al mismo nivel de otros territorios que ya contaban con este espacio de concertación. Por primera vez se constituye un espacio de concertación, diálogo y consenso formado por agentes sociales y económicos de ámbito público y privado de la Marina Alta para promover una economía sostenible a nivel social, ambiental y por supuesto económico, con la revitalización de sectores económicos con potencial de crecimiento. Todo ello sin perder nuestra identidad, aprovechando los recursos endógenos, fortaleciendo el territorio desde el interior, etc.