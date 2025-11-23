Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Actos del 25N

El arte con perspectiva feminista toma la calle en Dénia

Los collages de la diseñadora gráfica Mireiacreativa cubren las caras de cuatro cubos de gran tamaño que están delante del ayuntamiento

La autora junto a sus obras

La autora junto a sus obras / Levante-EMV

Redacción Levante-EMV

Dénia

El arte con perspectiva feminista toma la calle en Dénia. La Plaça de la Constitució acoge la exposición «Som marea», organizada por la concejalía de Igualdad y Diversidad con motivo del 25N, Día internacional de la eliminación de la violencia contra las mujeres.

Los collages de la diseñadora gráfica Mireiacreativa cubren las caras de cuatro cubos de gran tamaño que están delante del ayuntamiento. «No es solo una muestra artística. Es una invitación colectiva a mirar, a escuchar y a repensarnos en el género y la igualdad», ha explicado el concejal Javier Scotto.

En cada cara de los cubos, se abordan y denuncian las distintas formas de violencia que se ejercen contra las mujeres: desigualdades cotidianas, las identidades y su representación o las estructuras represoras de poder.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Hallan el cadáver de un hombre de 50 años en una calle de Xàbia
  2. El histórico 'Limón Express' busca nuevo futuro
  3. Comienzan los trabajos para reflotar el gran velero que lleva 110 días encallado en Xàbia
  4. Costas exige a Xàbia que suprima un aparcamiento ilegal para 300 coches junto al mar
  5. A mi abuelo lo fusilaron y a mi abuela y mi padre los echaron de casa en Pedreguer para hacer allí el cuartel de la Falange
  6. Rescatan en helicóptero en plena noche a una joven de 19 años en la cala dels Testos de Benitatxell
  7. Condenado a nueve años de cárcel por violar a una mujer ebria en una discoteca de Dénia
  8. Controlado el incendio declarado en el Montgó, junto a la carretera de Jesús Pobre a la Xara

El arte con perspectiva feminista toma la calle en Dénia

El arte con perspectiva feminista toma la calle en Dénia

La Marina, paraíso del almuerzo: Nautilus, de Forna, Rafel, de Pego, y El Rall, de Benissa, premiados con el Cacau d'Or

La Marina, paraíso del almuerzo: Nautilus, de Forna, Rafel, de Pego, y El Rall, de Benissa, premiados con el Cacau d'Or

EXTORSIÓN EN INTERNET: Un joven amenaza de muerte y le saca 3.500 euros a un vecino de Dénia que consultaba páginas de contactos en internet

EXTORSIÓN EN INTERNET: Un joven amenaza de muerte y le saca 3.500 euros a un vecino de Dénia que consultaba páginas de contactos en internet

Obra imprescindible en un territorio maltratado por el fuego: refuerzan la extinción de incendios en la Vall d’Alcalà

Obra imprescindible en un territorio maltratado por el fuego: refuerzan la extinción de incendios en la Vall d’Alcalà

El refinado arte de la cerámica y el astuto arte del comercio en la Dénia del siglo XI

El refinado arte de la cerámica y el astuto arte del comercio en la Dénia del siglo XI

Rosario Donderis: "CREAMA se ha consolidado como un referente en el desarrollo local de la Marina Alta"

«Ser un alojamiento pequeño nos permite cuidar cada detalle»

«Ser un alojamiento pequeño nos permite cuidar cada detalle»

Adolfo Vanalocha: "En HCB Dénia atendemos a pacientes de más de 30 países"

Tracking Pixel Contents