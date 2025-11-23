Actos del 25N
El arte con perspectiva feminista toma la calle en Dénia
Los collages de la diseñadora gráfica Mireiacreativa cubren las caras de cuatro cubos de gran tamaño que están delante del ayuntamiento
El arte con perspectiva feminista toma la calle en Dénia. La Plaça de la Constitució acoge la exposición «Som marea», organizada por la concejalía de Igualdad y Diversidad con motivo del 25N, Día internacional de la eliminación de la violencia contra las mujeres.
Los collages de la diseñadora gráfica Mireiacreativa cubren las caras de cuatro cubos de gran tamaño que están delante del ayuntamiento. «No es solo una muestra artística. Es una invitación colectiva a mirar, a escuchar y a repensarnos en el género y la igualdad», ha explicado el concejal Javier Scotto.
En cada cara de los cubos, se abordan y denuncian las distintas formas de violencia que se ejercen contra las mujeres: desigualdades cotidianas, las identidades y su representación o las estructuras represoras de poder.
