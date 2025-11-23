Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La gran sinfonía de la banda de Teulada: los músicos maravillan en un ambicioso concierto de Santa Cecília

El público llena el auditorio y disfruta de la excelencia técnica y la capacidad de emocionar de unos intérpretes dirigidos magistralmente por David González Tormo

La banda, en el magnífico escenario del auditorio de Teulada

La banda, en el magnífico escenario del auditorio de Teulada / Levante-EMV

Redacción Levante-EMV

Teulada

Las bandas de música y conciertos como el de anoche en el auditorio, auditorio abarrotado de público, son un antídoto contra el aislamiento y las vacías redes. Además, los músicos de la banda sinfónica de la Agrupació Musical Cultural de Teulada regalaron una actuación desbordante de excelencia técnica y de emoción. Era un reto. La banda no fue a lo fácil. El concierto se titulaba "Sinfonismo puro". Fue más que una pura sinfonía. Fue un puro gozo. Esta banda, dirigida magistralmente por David González Tormo, maravilló con un repertorio muy ambicioso: el imprescindible "Cant a Santa Cecília", emocionantísima pieza del compositor Salvador Chuliá, quien falleció el pasado mes de agosto; "Spartacus", de Jan van der Roost; "El Bolero", de Maurice Ravel, y "Cuadros de una exposición", de Músorgski.

Este gran concierto cerró unas fiestas de Santa Cecília muy especiales en Teulada. Han sido unas fiestas de música, palabra y memoria. Se ha presentado el libro "Fent música. Fent poble. 50 anys de l'Agrupació Musical Cultural de Teulada", escrito por Sandra Lobato. Para los músicos teuladinos y para todos los vecinos esta historia, la del medio siglo de una institución fundamental en el pueblo, es una partitura viva de historias y emociones compartidas.

Los nuevos músicos que se incorporan este año a la banda

Los nuevos músicos que se incorporan este año a la banda / Levante-EMV

También en el concierto de ayer se presentó a los nuevos músicos que se incorporan a la banda. Son Nicole Aristizabal, Samira Ezouine, Cesc Ferrandis, Salvador Rojo, Sofia Cardona, Mar Buigues y Samuel Alberto Pérez.

TEMAS

