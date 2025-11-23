La gran sinfonía de la banda de Teulada: los músicos maravillan en un ambicioso concierto de Santa Cecília

Las bandas de música y conciertos como el de anoche en el auditorio, auditorio abarrotado de público, son un antídoto contra el aislamiento y las vacías redes. Además, los músicos de la banda sinfónica de la Agrupació Musical Cultural de Teulada regalaron una actuación desbordante de excelencia técnica y de emoción. Era un reto. La banda no fue a lo fácil. El concierto se titulaba "Sinfonismo puro". Fue más que una pura sinfonía. Fue un puro gozo. Esta banda, dirigida magistralmente por David González Tormo, maravilló con un repertorio muy ambicioso: el imprescindible "Cant a Santa Cecília", emocionantísima pieza del compositor Salvador Chuliá, quien falleció el pasado mes de agosto; "Spartacus", de Jan van der Roost; "El Bolero", de Maurice Ravel, y "Cuadros de una exposición", de Músorgski.

Este gran concierto cerró unas fiestas de Santa Cecília muy especiales en Teulada. Han sido unas fiestas de música, palabra y memoria. Se ha presentado el libro "Fent música. Fent poble. 50 anys de l'Agrupació Musical Cultural de Teulada", escrito por Sandra Lobato. Para los músicos teuladinos y para todos los vecinos esta historia, la del medio siglo de una institución fundamental en el pueblo, es una partitura viva de historias y emociones compartidas.

Los nuevos músicos que se incorporan este año a la banda / Levante-EMV

También en el concierto de ayer se presentó a los nuevos músicos que se incorporan a la banda. Son Nicole Aristizabal, Samira Ezouine, Cesc Ferrandis, Salvador Rojo, Sofia Cardona, Mar Buigues y Samuel Alberto Pérez.