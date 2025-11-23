Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Vertebración comarcal

La Marina logra fondos europeos para dinamizar sus zonas rurales

La Macma es la única mancomunidad de España que entra en un plan para atraer a residentes y generar empleo verde en pequeños pueblos

Imagen de Campell, uno de los tres pueblos de la Vall de Laguar

Imagen de Campell, uno de los tres pueblos de la Vall de Laguar / Rodolfo Ferrer

Alfons Padilla

Alfons Padilla

Dénia

La Mancomunitat Comarcal de la Marina Alta (Macma) está en sintonía con Europa. Ha conseguido entrar en dos importantes proyectos europeos que dan impulso a las zonas rurales y vertebran el territorio. Es, de hecho, la única mancomunidad de España seleccionada como socia en el proyecto Restart@Urbact. Se basa en crear servicios de calidad en pequeños pueblos para atraer a nuevos residentes y generar empleo verde. El objetivo es que zonas en riesgo de despoblación sean atractivas para vivir, trabajar y emprender. La Macma gestionará unos 120.000 euros.

El otro proyecto europeo es ChildStory. La mancomunidad de la Marina Alta recibirá casi 80.000 euros. Trabajará en empoderar a las niñas y niños de las zonas rurales y en reforzar su estima al territorio.

TEMAS

