Vertebración comarcal
La Marina logra fondos europeos para dinamizar sus zonas rurales
La Macma es la única mancomunidad de España que entra en un plan para atraer a residentes y generar empleo verde en pequeños pueblos
La Mancomunitat Comarcal de la Marina Alta (Macma) está en sintonía con Europa. Ha conseguido entrar en dos importantes proyectos europeos que dan impulso a las zonas rurales y vertebran el territorio. Es, de hecho, la única mancomunidad de España seleccionada como socia en el proyecto Restart@Urbact. Se basa en crear servicios de calidad en pequeños pueblos para atraer a nuevos residentes y generar empleo verde. El objetivo es que zonas en riesgo de despoblación sean atractivas para vivir, trabajar y emprender. La Macma gestionará unos 120.000 euros.
El otro proyecto europeo es ChildStory. La mancomunidad de la Marina Alta recibirá casi 80.000 euros. Trabajará en empoderar a las niñas y niños de las zonas rurales y en reforzar su estima al territorio.
- Hallan el cadáver de un hombre de 50 años en una calle de Xàbia
- El histórico 'Limón Express' busca nuevo futuro
- Comienzan los trabajos para reflotar el gran velero que lleva 110 días encallado en Xàbia
- Costas exige a Xàbia que suprima un aparcamiento ilegal para 300 coches junto al mar
- A mi abuelo lo fusilaron y a mi abuela y mi padre los echaron de casa en Pedreguer para hacer allí el cuartel de la Falange
- Rescatan en helicóptero en plena noche a una joven de 19 años en la cala dels Testos de Benitatxell
- Condenado a nueve años de cárcel por violar a una mujer ebria en una discoteca de Dénia
- Controlado el incendio declarado en el Montgó, junto a la carretera de Jesús Pobre a la Xara