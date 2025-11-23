La Marina, paraíso del almuerzo: Nautilus, de Forna, Rafel, de Pego, y El Rall, de Benissa, premiados con el Cacau d'Or

La Marina Alta, paraíso del almuerzo. Tres restaurantes de la comarca han recibido el "Cacau d'or" de Amstel. La gala tuvo lugar ayer en el auditorio de Torrent. La organizó la comunidad digital Cultura del Almuerzo. Estos galardones, creados en 2015, reconocen a los bares y restaurantes que dan pantagruélicos y sabrosísimos "esmorzars". El "brunch" es una modernez estomagante. ¡Viva el almuerzo!

En la provincia de Alicante, "l'esmorzar" sabe a Marina Alta, un territorio gastronómico delicioso a todas horas. Los galardones se los han llevado Nautilus, de Forna, Rafel Restaurant, de Pego, y El Rall, de Benissa. Son restaurantes familiares y dan almuerzos de producto local y que enraizados en la cocina tradicional de la Marina.

El premio Cacau d'Or Especial lo ha logrado el restaurante Los Abetos de Torrent. Su almuerzo "El cestón" (contramuslo de pollo macerado con hierbas, patatas, aguacate y salsa secreta) ha resultado ganadora de la Ruta Tornar Fuerzabar, impulsada por Heineken España para apoyar a la gastronomía valenciana tras la dana.

Más premios

En la gala también se reconoció a ocho "dones esmorzadores": Maite Izquierdo Puchol, Inma Sánchez Velasco, Clara Isabel Pérez Herrero, Mª José Lloria, Mercedes Caballero, Paula Varella Montero, Emi López-Inesta y Marina Valdés Valiente.