La Marina, paraíso del almuerzo: Nautilus, de Forna, Rafel, de Pego, y El Rall, de Benissa, premiados con el Cacau d'Or
Son restaurantes familiares y dan almuerzos de producto local y que enraizados en la cocina tradicional de la Marina
La Marina Alta, paraíso del almuerzo. Tres restaurantes de la comarca han recibido el "Cacau d'or" de Amstel. La gala tuvo lugar ayer en el auditorio de Torrent. La organizó la comunidad digital Cultura del Almuerzo. Estos galardones, creados en 2015, reconocen a los bares y restaurantes que dan pantagruélicos y sabrosísimos "esmorzars". El "brunch" es una modernez estomagante. ¡Viva el almuerzo!
En la provincia de Alicante, "l'esmorzar" sabe a Marina Alta, un territorio gastronómico delicioso a todas horas. Los galardones se los han llevado Nautilus, de Forna, Rafel Restaurant, de Pego, y El Rall, de Benissa. Son restaurantes familiares y dan almuerzos de producto local y que enraizados en la cocina tradicional de la Marina.
El premio Cacau d'Or Especial lo ha logrado el restaurante Los Abetos de Torrent. Su almuerzo "El cestón" (contramuslo de pollo macerado con hierbas, patatas, aguacate y salsa secreta) ha resultado ganadora de la Ruta Tornar Fuerzabar, impulsada por Heineken España para apoyar a la gastronomía valenciana tras la dana.
Más premios
En la gala también se reconoció a ocho "dones esmorzadores": Maite Izquierdo Puchol, Inma Sánchez Velasco, Clara Isabel Pérez Herrero, Mª José Lloria, Mercedes Caballero, Paula Varella Montero, Emi López-Inesta y Marina Valdés Valiente.
- Hallan el cadáver de un hombre de 50 años en una calle de Xàbia
- El histórico 'Limón Express' busca nuevo futuro
- Comienzan los trabajos para reflotar el gran velero que lleva 110 días encallado en Xàbia
- Costas exige a Xàbia que suprima un aparcamiento ilegal para 300 coches junto al mar
- A mi abuelo lo fusilaron y a mi abuela y mi padre los echaron de casa en Pedreguer para hacer allí el cuartel de la Falange
- Rescatan en helicóptero en plena noche a una joven de 19 años en la cala dels Testos de Benitatxell
- Condenado a nueve años de cárcel por violar a una mujer ebria en una discoteca de Dénia
- Controlado el incendio declarado en el Montgó, junto a la carretera de Jesús Pobre a la Xara