EXTORSIÓN EN INTERNET: Un joven amenaza de muerte y le saca 3.500 euros a un vecino de Dénia que consultaba páginas de contactos en internet

En el mundo virtual las amenazas suenan muy pero que muy reales. Agentes de la Policía Nacional han detenido en Dénia a un varón de 23 años de edad como presunto responsable de un delito de extorsión al haber amenazado a través de una aplicación de mensajería a otro varón que había consultado una página de contactos de chicas a través de internet.

Los hechos fueron puestos en conocimiento de la Policía Judicial de la Comisaría de Dénia por un varón que, tras acceder a páginas de contactos de chicas de internet y mantener conversaciones con algunas de ellas a través de una aplicación de mensajería instantánea, había comenzado a recibir mensajes amenazantes a su teléfono.

Amenazado de muerte

La víctima, en un primer momento, recibió mensajes de quien decía ser el jefe de la casa de servicios escort y encargado de los sicarios, donde proferían amenazas de muerte contra él y su familia, llegando a enviarle un video intimidatorio grabado en otro país, donde se veía que cometían actos de violencia contra una persona.

Posterior a estas amenazas, comenzó a recibir más de otro número de teléfono, desde el cual, posteriormente, de una manera cordial le manifestaban que podrían ayudarle a librarse de los sicarios si pagaba una multa de 2.500 euros por un mal uso del servicio de chicas.

El perjudicado, por miedo a las represalias de estos supuestos sicarios, llegó a realizar varias transferencias mediante una aplicación de intercambio de dinero instantáneo, por el valor solicitado.

Sin embargo, nuevamente volvieron a contactar con él y le solicitaron otros 1.000 euros, accediendo a esta nueva extorsión y transfiriendo tal cantidad a otro número de cuenta distinto al anterior.

Detención del autor

Finalmente, la víctima, decidió denunciar los hechos en la Policía Nacional, dado el estado de pánico en el que se encontraba al seguir recibiendo nuevas amenazas, a pesar de haber cumplido las exigencias de sus extorsionadores.

Tras la denuncia, los agentes de Policía Judicial encargados del caso, realizaron las pesquisas pertinentes que les condujeron hasta un varón de 23 años de edad con domicilio en Alicante, a quien localizaron y detuvieron como presunto responsable de los hechos denunciados, remitiéndose lo actuado, tras la práctica de las diligencias policiales, a los juzgados de instrucción de la localidad de Denia.

Formular denuncia en todo caso

La Policía Nacional aconseja denunciar cualquier hecho en el que nos veamos involucrados como víctimas de una extorsión de este tipo y no ceder ante los requerimientos de dinero solicitados, puesto que, no sólo no cesan de requerir dinero a sus víctimas reiterando las amenazas, sino que, muchos son los casos en los que, cuando la persona extorsionada se queda sin dinero, es obligado por sus extorsionadores a hacer lo mismo a otras personas que ellos les digan, convirtiéndose por miedo a las represalias, en un nuevo eslabón de esta cadena criminal.