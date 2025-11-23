Obra imprescindible en un territorio maltratado por el fuego: refuerzan la extinción de incendios en la Vall d’Alcalà

El gran incendio que devastó en el verano de 2022 más de 12.000 hectáreas de las montañas de la Marina Alta y el Comtat (se inició por un rayo que cayó en la Vall d’Ebo) demostró que es básico contar con una red de depósitos de extinción para poder luchar contra las llamas. Estos parajes se recuperan poco a poco. Se siguen desarrollando trabajos forestales. Se han retirado miles de pinos carbonizados. Y ya hay que empezar también a trabajar en la prevención.

La devastación del incenio del verano de 2022 en la Vall d'Alcalà / A. P. F.

La dirección general de Prevención de Incendios Forestales, que depende de la Generalitat Valenciana, ha adjudicado ahora por 93.000 euros a la empresa Orthem la reforma de la balsa contraincendios de la Penya Llarga de la Vall d’Alcalà.

Ese depósito, ahora de chapa, está muy deteriorado y en desuso. Tiene fugas de agua. Se halla en un lugar estratégico, en una loma en la que hay una pista de tierra de aterrizaje. El incendio de 2022 llegó hasta aquí arriba. Arrasó grandes pinadas. El depósito es, además, antiguo y no cumple la norma técnica de infraestructuras de prevención de incendios.

Balsa de hormigón armado

Las obras son más que una reforma. Se sustituirá el depósito de chapas de metal y se demolerá su solera de hormigón. Se construirá una nueva balsa con cerramientos de hormigón armado prefabricado. Será similar a la que ahora se está montando junto al Montgó en Dénia. Contará con una rampa para la salida de la avifauna. El depósito está en una zona de gran riqueza ornitológica (sobre todo de aves rapaces).

Lo utilizarán los bomberos para llenar los depósitos de extinción de los vehículos autobomba y también los helicópteros para cargar los «bambi bucket».