Dénia pide que se pare el "traslado forzoso" de Enrique Oltra, el religioso que ha custodiado la ermita del Pare Pere desde 1983
"Separarlo del Montgó supone un daño humano y emocional irreparable; su vida, identidad y salud están profundamente ligadas a este lugar"
"No es una cuestión religiosa. Es una cuestión profundamente humanitaria"
El padre Oltra es el último franciscano que queda en la Marina Alta tras el cierre de los conventos de esta orden en Benissa en 2017 y en Pego en 2022
El padre Enrique Oltra, nacido en Carcaixent, custodia desde 1983 la ermita del Pare Pere, en la falda del Motngó en Dénia. Su vida está ligada a este lugar. Además, ha impulsado la causa de beatificación del fraile franciscano Pere Esteve (1582-1658), el Pare Pere. Ahora su orden quiere trasladarlo, llevárselo lejos del que ha sido su paisaje emocional y de la ermita a la que ha dedicado más de 50 años de su vida. Los vecinos y vecinas de Dénia van a mover cielo y tierra para evitar este "traslado forzoso".
Asociaciones culturales, feligreses y vecinos y vecinas han trasladado a este diario "su profunda preocupación y rechazo ante la decisión de la orden franciscana de trasladar al Padre Enrique Oltra". "No solo ha sido el responsable de la construcción, mantenimiento y cuidado de la ermita, un símbolo espiritual, cultural e histórico de Dénia; también se ha convertido en una referencia para miles de personas", advierten quienes han empezado ya a movilizarse para evitar que a este religioso se lo lleven lejos del Montgó. Recuerdan que su labor se ha reconocido oficialmente con el título de hijo adoptivo de Dénia por su contribución al patrimonio y por mantener viva la memoria del Pare Pere.
Los impulsores de esta campaña anuncian acciones cívicas como recogidas de firmas, movilizaciones y contactos institucionales para lograr que la orden rectifique y el Padre Enrique "permanezca en la ermita a la que ha entregado su vida". Aseguran que trasladarlo representa "un daño humano y emocional irreparable". Recuerdan que es una persona de avanzada edad "cuya vida, identidad y salud emocional están profundamente ligadas a este lugar".
Una cuestión "profundamente humanitaria"
"No es una decisión religiosa. Es una cuestión profundamente humanitaria. Después de medio siglo dedicando su vida a la ermita, arrancarlo de aquí es una injusticia difícil de comprender”, señala un portavoz de estos colectivos, que insisten en que Enrique Oltra ha conservado la ermita y que, además de ejercer su labor pastoral, ha prestado "un servicio social y cultural al municipio".
También advierten de que su traslado "puede comprometer la continuidad y cuidado de la ermita del Pare Pere, un espacio emblemático del parque natural del Montgó que recibe cada año a miles de visitantes".
El cierre de los conventos de Pego y Benissa
El posible traslado borraría la presencia de los franciscanos en la Marina Alta. En septiembre de 2022, Pego despidió a sus tres últimos frailes franciscanos, Ángel, Ismael y Rubén. El convento franciscano se inauguró en 1894. Mientras, el otro convento franciscano, el de Benissa, se cerró en 2017.