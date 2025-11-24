Dos empresas de Dénia y la organizadora del Medusa de Cullera, a por el "beach club" que privatiza un tramo litoral en Dénia

Para la Generalitat Valenciana no hay vuelta atrás. Cumple con absoluta puntualidad los plazos para privatizar el recodo entre la playa del Raset y el puerto de Dénia conocido como "Tamarindos". Si la dirección general de Puertos sostuvo que sacar una concesión de 30 años para construir aquí un "beach club" obedecía al interés que ya habían mostrado varias empresas, ahora ya se sabe que esos aspirantes van en serio.

La conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Puertos cumplió el pasado 19 de noviembre el "trámite" de abrir los sobres de los licitadores. Esos sobres son los de la documentación administrativa. Es iniciar la "carrera" que terminará con la adjudicación a una de estas tres empresas. Los siguientes sobres que se abrirán ya tienen más sustancia: estarán el canon que ofrece queda firma (el de salida es de 30.000 euros al año) y los proyectos (el centro de ocio y hostelería, el beach club, puede llegar a una altura de cornisa de 9,5 metros).

El tramo costero que se saca a concesión abraza 6.000 metros cuadrados de primerísima línea. El edificio que se construirá está pegado al mar y ocupa terrenos que están en el recodo de la playa del Raset y la escollera. Forman parte del dominio portuario, pero el ayuntamiento ya ha pedido un informe a la dirección General de Costas (Ministerio para la Transición Ecológica) para saber si hay impacto en la playa.

El Consell sigue adelante pese a que el pleno de Dénia le exigió que paralizara la concesión. Ya se sabía qué tres empresas aspiraban a construir y explotar durante 30 años el "Beach club". Ahora, con la apertura de las plicas, se ha confirmado que son Alaia Business, S.L, la organizadora del festival Medusa de Cullera, y las empresas con sede en Dénia Norvan Port, S. L., que se dedica a la hostelería, y Puerto Natura, S. A., que está vinculada a Baleària y fue la que acabó las obras, hasta entonces empantanadas, de la estación náutica, hoy Baleària Port.

Oposición vecinal

Mientras tanto, sigue adelante la campaña ciudadana de recogida de firmas contra la privatización de este tramo de playa (hay dunas y han arraigado los tarajes o tamarix africana), aunque la orilla es de piedras de escollera. Sobrecargar el litoral dianense con más construcción genera mucha oposición en la ciudad. Temporales tan destructivos como el de Gloria de 2020 han demostrado que no es buena idea levantar más edificios en primerísima línea. El gobierno local (PSPV y Compromís) está a la espera del informe de Costas y ha anunciado que presentará batalla legal para evitar que se privatice este espacio litoral.