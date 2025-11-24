Ibiza y el faro de Xàbia de las oportunidades perdidas

Más claro... Ibiza. En estos días clarísimos de otoño, de transparencia absoluta, en los que el viento y el frío barren el horizonte, la isla se observa con total nitidez desde los lugares elevados de la Marina Alta. Una atalaya magnífica es el cabo de Sant Antoni de Xàbia. Ibiza está a apenas cien kilómetros en línea recta. La perspectiva es tan nítida que parece que esté ahí, a nada, a tiro de piedra. El abrupto relieve, a esta distancia coloreado de azul, se recorta con total precisión. Quienes conocen la geografía de la isla identifican desde aquí a la perfección sus montañas.

Ibiza emerge sobre el histórico faro que da luz a los navegantes desde 1855. La conexión entre Xàbia e Ibiza llegó con ráfagas y con señales de telégrafo. La Casa del Cable fue el nombre que se dio a la primera estación telegráfica que unió en 1860 mediante cable submarino (113 kilómetros de cable) la Península y las Baleares.

Este faro del cabo de Sant Antoni es hoy una oportunidad perdida. Xàbia logró en 2018 que la Autoridad Portuaria le cediera el edificio por 15 años. Seguiría relampagueando cada noche. Pero también se convertiría en centro de interpretación de la reserva marina y del parque natural del Montgó. Tendría uso público. Los vecinos y visitantes podrían visitar un faro deshabitado desde hace mucho tiempo y que nunca se ha abierto al público. Las señales lumínicas funcionan a la perfección, pero las dependencias anexas están bastante deterioradas. El anterior gobierno local del PSPV creía en el proyecto. El actual, de PP, CpJ y Vox, prefiere hacer el centro de interpretación en el antiguo campo de tiro del Montgó (el que está en Xàbia, que el situado en término de Dénia sigue siendo un no parar de pim pam pum).

El relieve de Ibiza observado desde el cabo de Sant Antoni este domingo / A. P. F.

La obligación de restaurar el faro

El movimiento ciudadano "Que no se apague la luz del faro", que surgió para plantar cara la posible privatización del faro (un inversor quería convertirlo en hotel), envió la pasada primavera una carta al Defensor del Pueblo para pedirle que no se perdiese la oportunidad histórica de que este faro, uno de los dos de Xàbia (el otro es el del Cap de la Nau), tuviera uso público. El proyecto de rehabilitación estaba redactado. Las obras estaban listas para licitarse. Pero nada más se sabe. En el pleno de la pasada semana en el que el gobierno local aprobó el presupuesto ya no se dijo ni una palabra del faro. En la carta al Defensor del Pueblo, se recordaba que restaurar este edificio y darle uso público es una obligación que adquirió el Ayuntamiento de Xàbia al lograr la cesión por parte de la Autoridad Portuaria.

La obligación se la ha llevado el viento. Y esa historia de señales marítimas, faros (y solitarias vidas de fareros), relación con Ibiza, la zozobra de los marineros que buscaban destellos de esperanza... está por contar. En días de absoluta transparencia, en los que el relieve de Ibiza emerge con fabulosa nitidez, todo queda un punto empañado por la niebla de las oportunidades perdidas.