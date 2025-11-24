Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Música que connecta: tres-cents alumnes de Dénia participen en un taller del LlenguaFest amb Esteve (Auxili), Esther i Naina

El taller ha servit per acostar la música en valencià a les noves generacions i per escalfar motors per al LlenguaFest, que se celebra el dissabte a la Glorieta del País Valencià

Els artistes i el regidor de Joventut, Valen Alcalà

Els artistes i el regidor de Joventut, Valen Alcalà / Levante-EMV

Teresa Andreu

Dénia

Quasi 300 joves han participat este dilluns en el taller-xarrada previ al LlenguaFest, el festival de música jove en valencià que se celebra a Dénia el 29 de novembre. L’activitat, organitzada per la Regidoria de Normalització Lingüística col·laborant amb Joventut, ha comptat amb la intervenció dels artistes del Llenguafest. S’ha celebrat durant el matí a la Casa de la Cultura i ha estat adreçada a l’alumnat de 3r d’ESO dels IES Maria Ibars, Sorts de la Mar i Chabàs, despertant molt d’interés entre els estudiants pel futur de la música i la creació artística en valencià.

Els artistes Esteve (Auxili), Esther i Naina han compartit amb els joves com treballen, què els inspira i per què trien crear en llengua valenciana. Durant la sessió han reflexionat sobre la importància d’expressar-se artísticament en valencià i sobre el paper de les institucions a l’hora de garantir que la llengua continue present més enllà de l’ús quotidià.

Els joves han mostrat molt d'interés per la creació artística i musical

Els joves han mostrat molt d'interés per la creació artística i musical / Levante-EMV

El públic, molt participatiu, ha pogut escoltar experiències i plantejar preguntes sobre el procés creatiu, les seues trajectòries i la realitat del panorama musical actual. Aprofitant la campanya “Cada refrany, un glop de saviesa popular”, des del departament de Promoció de valencià s’han repartit botelles de la iniciativa als assistents.

Els tres artistes

Els tres artistes / Levante-EMV

El LlenguaFest

El taller ha servit per acostar la música en valencià a les noves generacions i per escalfar motors per al LlenguaFest, que se celebra el dissabte a la Glorieta del País Valencià. L’edició d’enguany reunirà als tres artistes: Naina, amb un pop jove, atrevit i electrònic que connecta amb la nova generació; Esther, que porta un repertori íntim, sensible i carregat d’emocions; i Auxili, referent del reggae-ska valencià amb un directe potent i missatge social. El festival començarà a les 20.30 hores amb l’actuació de la Muixeranga de la Marina.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Hallan el cadáver de un hombre de 50 años en una calle de Xàbia
  2. El histórico 'Limón Express' busca nuevo futuro
  3. Comienzan los trabajos para reflotar el gran velero que lleva 110 días encallado en Xàbia
  4. Costas exige a Xàbia que suprima un aparcamiento ilegal para 300 coches junto al mar
  5. A mi abuelo lo fusilaron y a mi abuela y mi padre los echaron de casa en Pedreguer para hacer allí el cuartel de la Falange
  6. Rescatan en helicóptero en plena noche a una joven de 19 años en la cala dels Testos de Benitatxell
  7. Condenado a nueve años de cárcel por violar a una mujer ebria en una discoteca de Dénia
  8. Controlado el incendio declarado en el Montgó, junto a la carretera de Jesús Pobre a la Xara

Música que connecta: tres-cents alumnes de Dénia participen en un taller del LlenguaFest amb Esteve (Auxili), Esther i Naina

Música que connecta: tres-cents alumnes de Dénia participen en un taller del LlenguaFest amb Esteve (Auxili), Esther i Naina

El viento derriba un árbol en Xàbia y deja una racha máxima de 90 km/h en Pego

El viento derriba un árbol en Xàbia y deja una racha máxima de 90 km/h en Pego

Dénia pide que se pare el "traslado forzoso" de Enrique Oltra, el religioso que ha custodiado la ermita del Pare Pere desde 1983

Dénia pide que se pare el "traslado forzoso" de Enrique Oltra, el religioso que ha custodiado la ermita del Pare Pere desde 1983

Dos empresas de Dénia y la organizadora del Medusa de Cullera, a por el "beach club" que privatiza un tramo de playa del Raset

Dos empresas de Dénia y la organizadora del Medusa de Cullera, a por el "beach club" que privatiza un tramo de playa del Raset

Un senderista de 70 años pierde el sentido en la subida al Castell de les Atzavares, en la Vall de Laguar

Un senderista de 70 años pierde el sentido en la subida al Castell de les Atzavares, en la Vall de Laguar

José Luís Catalá: “El futuro de las pymes estará definido por la digitalización integral”

Ibiza y el faro de Xàbia de las oportunidades perdidas

Ibiza y el faro de Xàbia de las oportunidades perdidas

Premis de la Tardor de Dénia: reconeiximent a l'art educatiu de Produccions Inefable i a la trajectòria musical d'Arnau Giménez

Premis de la Tardor de Dénia: reconeiximent a l'art educatiu de Produccions Inefable i a la trajectòria musical d'Arnau Giménez
Tracking Pixel Contents