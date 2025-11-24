Música que connecta: tres-cents alumnes de Dénia participen en un taller del LlenguaFest amb Esteve (Auxili), Esther i Naina
El taller ha servit per acostar la música en valencià a les noves generacions i per escalfar motors per al LlenguaFest, que se celebra el dissabte a la Glorieta del País Valencià
Quasi 300 joves han participat este dilluns en el taller-xarrada previ al LlenguaFest, el festival de música jove en valencià que se celebra a Dénia el 29 de novembre. L’activitat, organitzada per la Regidoria de Normalització Lingüística col·laborant amb Joventut, ha comptat amb la intervenció dels artistes del Llenguafest. S’ha celebrat durant el matí a la Casa de la Cultura i ha estat adreçada a l’alumnat de 3r d’ESO dels IES Maria Ibars, Sorts de la Mar i Chabàs, despertant molt d’interés entre els estudiants pel futur de la música i la creació artística en valencià.
Els artistes Esteve (Auxili), Esther i Naina han compartit amb els joves com treballen, què els inspira i per què trien crear en llengua valenciana. Durant la sessió han reflexionat sobre la importància d’expressar-se artísticament en valencià i sobre el paper de les institucions a l’hora de garantir que la llengua continue present més enllà de l’ús quotidià.
El públic, molt participatiu, ha pogut escoltar experiències i plantejar preguntes sobre el procés creatiu, les seues trajectòries i la realitat del panorama musical actual. Aprofitant la campanya “Cada refrany, un glop de saviesa popular”, des del departament de Promoció de valencià s’han repartit botelles de la iniciativa als assistents.
El LlenguaFest
El taller ha servit per acostar la música en valencià a les noves generacions i per escalfar motors per al LlenguaFest, que se celebra el dissabte a la Glorieta del País Valencià. L’edició d’enguany reunirà als tres artistes: Naina, amb un pop jove, atrevit i electrònic que connecta amb la nova generació; Esther, que porta un repertori íntim, sensible i carregat d’emocions; i Auxili, referent del reggae-ska valencià amb un directe potent i missatge social. El festival començarà a les 20.30 hores amb l’actuació de la Muixeranga de la Marina.
