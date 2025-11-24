Premis de la Tardor de Dénia: reconeiximent a l'art educatiu de Produccions Inefable i a la trajectòria musical d'Arnau Giménez
Arnau es va mostrar reivindicatiu i va aprofitar per reclamar mesures que garantisquen un accés assequible a l’habitatge
Iván Aledo va sorprendre el públic amb una actuació especial vinculada al seu llibre sobre la transsexualitat
L’Espai l’Androna de Dénia es va omplir de cultura, emoció i retrobaments amb motiu de la XXX edició dels Premis de la Tardor. Després d’un any sense poder celebrar l’acte per respecte a la dana, aquesta edició va voler dedicar un espai especial al poble valencià i a les víctimes de la tragèdia, que continuen molt presents en la memòria col·lectiva. La gala, presentada per Marta Carrió, va reunir persones del teixit associatiu, cultural i institucional de la Marina Alta en una nit que va combinar reconeixement, homenatge i reivindicació.
Durant el reconeixement a Inefable Producciones, la companyia dirigida pel tàndem format per Amín Sáez i Iván Aledo va posar en valor la seua intensa labor educativa a través de la dansa, el teatre i la música urbana. La gala va projectar un vídeo que repassava la seua trajectòria i l’impacte del projecte en la joventut. La psicòloga Maissa Palú va oferir una intervenció especialment emotiva, destacant el paper dels seus companys, la importància del projecte i el compromís social i personal que implica formar-ne part. A més, Iván Aledo va sorprendre el públic amb una actuació especial vinculada al seu llibre sobre la transsexualitat, una peça íntima i carregada de significat que va donar un to encara més personal al reconeixement. El premi va ser entregat pel diputat a les Corts, Cesc Roig, i pel regidor de Joventut de Dénia, Valen Alcalà.
Amín Sáez i Iván Aledo van agrair profundament el reconeixement, dedicant-lo als seus companys de treball, amics i, de manera especial, a les seues mares. Amín va destacar que és un privilegi poder treballar i créixer professionalment a Dénia amb un projecte que és alhora la seua passió, mentre que Iván va remarcar els valors que defineixen la companyia i la seua responsabilitat de fer art amb un compromís ferm amb el respecte i la diversitat.
Pel que fa al reconeixement individual, la gala va homenatjar el músic denier Arnau Giménez, una de les veus més destacades de la música en valencià de les darreres dècades i figura clau en projectes com La Gossa Sorda, ZOO i el seu projecte actual, Malifeta. La presentadora va recordar que la música en valencià ha sigut, generació rere generació, un altaveu imprescindible per mantindre viva la llengua i reivindicar identitat, memòria i futur. L’acte va incloure la projecció d’un vídeo sobre la seua essència i la participació virtual del periodista musical Vicent Contrí, que va posar en valor la trajectòria d’Arnau i el seu paper essencial en grups que formen part de la història de la música en valencià, reconeixent-lo com un impulsor fonamental de l’escena.
El dret a l'habitatge
Arnau es va mostrar reivindicatiu i va aprofitar per reclamar mesures que garantisquen un accés assequible a l’habitatge. També va tindre paraules d’afecte per als seus companys, família i amics, i va animar al públic a participar en el pròxim Aplec de la Marina. A més, va destacar la importància de continuar donant suport a la música en valencià, recordant la qualitat de les formacions actuals i el paper cada vegada més rellevant de les dones en la música.
La recta final de la gala va comptar amb les intervencions polítiques. La diputada al Congrés, Àgueda Micó, i el diputat a les Corts, Cesc Roig, van subratllar que, malgrat que les polítiques actuals del govern autonòmic estan retallant drets i llibertats aconseguides, projectes com el d’Inefable o la trajectòria d’Arnau mantenen viva l’esperança, perquè demostren que la reivindicació i la defensa de la identitat i la cultura van més enllà de les institucions. Tots dos van remarcar la necessitat de continuar treballant per protegir allò que es desmantella. Per la seua banda, Gerard Fullana va oferir una intervenció més personal, destacant la importància del treball d’Arnau i compartint records i vivències com a amic seu.
La cloenda va ser conduïda pel vicealcalde, Rafa Carrió, que va dedicar unes paraules de reconeixement al talent local, a la música en valencià i al treball dels premiats, remarcat que des de les institucions i el govern local es continua apostant per impulsar la cultura en valencià i reforçar-la com un espai de futur per a la comunitat, citant el LlenguaFest, que se celebrarà el pròxim dissabte 29 de novembre.
Finalment, el secretari local, Sergi Alemany, va agrair l’assistència i va recordar la manifestació ciutadana impulsada per la plataforma Som Marina Alta, el pròxim divendres 28 de novembre a Gata, en defensa d’uns serveis socials públics i dignes per a la comarca, destacant la importància de mobilitzar-se quan allò essencial està en joc.
La trentena edició dels premis va concloure amb la tradicional foto de família entre premiats, càrrecs i equips participants, i amb una picadeta i vi d’honor.
