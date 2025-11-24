Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un senderista de 70 años pierde el sentido en la subida al Castell de les Atzavares, en la Vall de Laguar

El grupo de rescate del Consorcio de Bomberos lo evacuó en helicóptero hasta el parque de Dénia

Los rescatadores llevaron al herido al parque de bomberos de Dénia

Los rescatadores llevaron al herido al parque de bomberos de Dénia / Consorcio de Bomberos de Alicante

Teresa Andreu

La Vall de Laguar

Un senderista de 70 años sufrió ayer a mediodía varias pérdidas de consciencia en la senda que sube al Castell de les Atzavares, en la Vall de Laguar (cerca del núcleo de Fontilles). El excursionista empezó a sentirse mal. Se desvaneció y presentaba también mucha sudoración. Sus compañeros dieron la voz de alarma.

El aviso se produjo a las 12.16 horas. En seguida se activó el rescate. El grupo de rescate de montaña del Consorcio de Bomberos de Alicante acudió en el helicóptero Alpha 01. Los rescatadores le hicieron los primeros auxilios al senderista. Lo evacuaron en el helicóptero. Lo llevaron al parque de bomberos de Dénia, donde esperaba una ambulancia para llevarlo al hospital de Dénia.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Hallan el cadáver de un hombre de 50 años en una calle de Xàbia
  2. El histórico 'Limón Express' busca nuevo futuro
  3. Comienzan los trabajos para reflotar el gran velero que lleva 110 días encallado en Xàbia
  4. Costas exige a Xàbia que suprima un aparcamiento ilegal para 300 coches junto al mar
  5. A mi abuelo lo fusilaron y a mi abuela y mi padre los echaron de casa en Pedreguer para hacer allí el cuartel de la Falange
  6. Rescatan en helicóptero en plena noche a una joven de 19 años en la cala dels Testos de Benitatxell
  7. Condenado a nueve años de cárcel por violar a una mujer ebria en una discoteca de Dénia
  8. Controlado el incendio declarado en el Montgó, junto a la carretera de Jesús Pobre a la Xara

Dénia pide que se pare el "traslado forzoso" de Enrique Oltra, el religioso que ha custodiado la ermita del Pare Pere desde 1983

Dénia pide que se pare el "traslado forzoso" de Enrique Oltra, el religioso que ha custodiado la ermita del Pare Pere desde 1983

Dos empresas de Dénia y la organizadora del Medusa de Cullera, a por el "beach club" que privatiza un tramo de playa del Raset

Dos empresas de Dénia y la organizadora del Medusa de Cullera, a por el "beach club" que privatiza un tramo de playa del Raset

Un senderista de 70 años pierde el sentido en la subida al Castell de les Atzavares, en la Vall de Laguar

Un senderista de 70 años pierde el sentido en la subida al Castell de les Atzavares, en la Vall de Laguar

José Luís Catalá: “El futuro de las pymes estará definido por la digitalización integral”

Ibiza y el faro de Xàbia de las oportunidades perdidas

Ibiza y el faro de Xàbia de las oportunidades perdidas

Premis de la Tardor de Dénia: reconeiximent a l'art educatiu de Produccions Inefable i a la trajectòria musical d'Arnau Giménez

Premis de la Tardor de Dénia: reconeiximent a l'art educatiu de Produccions Inefable i a la trajectòria musical d'Arnau Giménez

La gran sinfonía de la banda de Teulada: los músicos maravillan en un ambicioso concierto de Santa Cecília

La gran sinfonía de la banda de Teulada: los músicos maravillan en un ambicioso concierto de Santa Cecília

La Marina logra fondos europeos para dinamizar sus zonas rurales

La Marina logra fondos europeos para dinamizar sus zonas rurales
Tracking Pixel Contents