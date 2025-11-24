Un senderista de 70 años pierde el sentido en la subida al Castell de les Atzavares, en la Vall de Laguar
El grupo de rescate del Consorcio de Bomberos lo evacuó en helicóptero hasta el parque de Dénia
La Vall de Laguar
Un senderista de 70 años sufrió ayer a mediodía varias pérdidas de consciencia en la senda que sube al Castell de les Atzavares, en la Vall de Laguar (cerca del núcleo de Fontilles). El excursionista empezó a sentirse mal. Se desvaneció y presentaba también mucha sudoración. Sus compañeros dieron la voz de alarma.
El aviso se produjo a las 12.16 horas. En seguida se activó el rescate. El grupo de rescate de montaña del Consorcio de Bomberos de Alicante acudió en el helicóptero Alpha 01. Los rescatadores le hicieron los primeros auxilios al senderista. Lo evacuaron en el helicóptero. Lo llevaron al parque de bomberos de Dénia, donde esperaba una ambulancia para llevarlo al hospital de Dénia.
