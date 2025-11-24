El viento derriba un árbol en Xàbia y deja una racha máxima de 90 km/h en Pego

El viento ya ha dejado la primera incidencia en la Marina Alta. En Xàbia se han registrado rachas máximas de 72 km/h, según datos de Avamet. El vendaval ha derribado un árbol de la avenida Trenc d'Alba. Era un árbol de mediano porte.

Al caer, le ha dado de refilón a un coche que estaba aparcado. Por suerte, no pasaba e ese momento nadie por esta acera. La brigada de jardinería ha acudido rápidamente y ha troceado y retirado el árbol.

La racha máxima se ha registrado hasta ahora en Pego. Ha sido de 90 km/h. También son destacables las ráfagas de viento medidas en la Vall d'Ebo (86 km/h), Benigembla (84 km/h) y Orba (81 km/h). Los municipios han cerrado por precaución sus parques. La Policía Local de Dénia ha cerrado el Castell y los parques de Torrecremada, el Bosc de Diana y el de la Plaça Jaume I.