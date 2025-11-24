El viento derriba un árbol en Xàbia y deja una racha máxima de 90 km/h en Pego
La Policía de Dénia ha cerrado por precaución el Castell y los parques de Torrecremada, el Bosc de Diana y el de la Plaça de Jaume I
El viento ya ha dejado la primera incidencia en la Marina Alta. En Xàbia se han registrado rachas máximas de 72 km/h, según datos de Avamet. El vendaval ha derribado un árbol de la avenida Trenc d'Alba. Era un árbol de mediano porte.
Al caer, le ha dado de refilón a un coche que estaba aparcado. Por suerte, no pasaba e ese momento nadie por esta acera. La brigada de jardinería ha acudido rápidamente y ha troceado y retirado el árbol.
La racha máxima se ha registrado hasta ahora en Pego. Ha sido de 90 km/h. También son destacables las ráfagas de viento medidas en la Vall d'Ebo (86 km/h), Benigembla (84 km/h) y Orba (81 km/h). Los municipios han cerrado por precaución sus parques. La Policía Local de Dénia ha cerrado el Castell y los parques de Torrecremada, el Bosc de Diana y el de la Plaça Jaume I.
- Hallan el cadáver de un hombre de 50 años en una calle de Xàbia
- El histórico 'Limón Express' busca nuevo futuro
- Comienzan los trabajos para reflotar el gran velero que lleva 110 días encallado en Xàbia
- Costas exige a Xàbia que suprima un aparcamiento ilegal para 300 coches junto al mar
- A mi abuelo lo fusilaron y a mi abuela y mi padre los echaron de casa en Pedreguer para hacer allí el cuartel de la Falange
- Rescatan en helicóptero en plena noche a una joven de 19 años en la cala dels Testos de Benitatxell
- Condenado a nueve años de cárcel por violar a una mujer ebria en una discoteca de Dénia
- Controlado el incendio declarado en el Montgó, junto a la carretera de Jesús Pobre a la Xara